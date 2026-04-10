TBMM’den kamu kaynağı kullanan işletme, şirket, kooperatif, vakıf ve derneklerin incelenmesi için Sayıştay’a hiçbir talepte bulunulmadığı ortaya çıktı

Sayıştay Yasası’nın “TBMM’den gelen denetim talepleri” başlıklı 45. maddesinde şöyle deniliyor:

“TBMM Başkanlığı; araştırma, soruşturma ve ihtisas komisyonlarının kararına istinaden Sayıştay’dan, talep edilen konuyla sınırlı olmak kaydıyla denetimine tâbi olup olmadığına bakılmaksızın özelleştirme, teşvik, borç ve kredi uygulamaları dahil olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hesap ve işlemleri ile aynı usule bağlı olarak, kullanılan kamu kaynak ve imkânlarından yararlanma çerçevesinde, her türlü kurum, kuruluş, fon, işletme, şirket, kooperatif, birlik, vakıf ve dernekler ile benzeri teşekküllerin hesap ve işlemlerinin denetlenmesini talep edebilir. Denetim sonuçları TBMM Başkanlığı’na sunulur. TBMM’den gelen denetim taleplerine öncelik verilir.”

‘TALEP YOK’

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 28. Yasama Dönemi’nde herhangi bir Meclis komisyonunun Sayıştay’dan bu kapsamda bir denetim talebi olup olmadığını sordu. Sayıştay Başkanlığı’ndan gelen yanıtta ise şöyle denildi:

“Kayıtlarımızda yapılan incelemelerde; 28. yasama döneminde TBMM komisyonlarından 6085 sayılı Kanun’un (Sayıştay Kanunu) 45. maddesi kapsamında başkanlığımıza ulaşan herhangi bir denetim talebi tespit

edilememiştir.”

RAPORLAR NİYE YOK?

Bu arada Şahin, önergesinde, Sayıştay’ın en son konu bazlı denetim raporunu 2022 yılında, proje ve fon kullanımı bazlı denetim raporlarını ise 2019 yılında hazırladığına dikkat çekti. Şahin, şu soruları da yöneltti: “Sayıştay artık sektör, program, proje ve konu bazında raporlama yapmamakta mıdır ? Sayıştay’a, kanunun kendisine yüklediği bu kapsamdaki diğer denetim ve raporlama görevlerini ihmal etmemesi yönünde bir hatırlatma yapılacak mıdır ? Sayıştay denetiminin, düzenlilik denetimi ve performans denetimi olmak üzere iki ana başlık altında yürütülmesi öngörülmesine rağmen, düzenlilik denetimi raporları yayımlanırken performans denetimi yapıldığına işaret eden raporlara rastlanmamaktadır. Performans denetimi neden yapılmamaktadır ?”

‘ÖNCELİĞİMİZ BELEDİYELER’

Sayıştay Başkanlığı bu sorulara verdiği yanıtta, “Sayıştay tarafından, denetimlerin daha etkin yerine getirilmesi amacıyla insan kaynaklarının optimum kullanılmasının gerekli olduğunu” belirtti. Yanıtta, “6085 sayılı Kanun (Sayıştay Kanunu) kapsamında olup daha önce hiç denetlenmemiş belediyelerin denetimine stratejik olarak öncelik verilmiştir” denildi.

İLK KEZ DENETİM

Yanıtta, şöyle devam edildi:

“Bu kapsamda, denetim stratejik planına göre denetim programına alınan belediyelere ilave olarak 2023 yılında 57, 2024 yılında 184, 2025 yılında 195 belediye ilk defa denetlenmiştir. 2026 yılında da 165 belediye daha denetim programına alınarak tüm ilçe belediyelerinin en az bir defa Sayıştay’ca denetlenmiş olması sağlanacaktır.”

‘KAMUOYUNUN BEKLENTİLERİ’

Yanıtta, yıllık denetim programlarının kaynak ve risk durumu göz önüne alınarak oluşturulduğu belirtilirken, şu değerlendirme de yapıldı:

“Sayıştay yıllık denetim programı TBMM’nin, kamuoyunun ve denetlenen kamu idarelerinin beklentileri de dikkate alınarak yapılan risk analizleri doğrultusunda hazırlanmaktadır.”