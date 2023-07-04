TBMM Genel Kurulu'nda CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

AA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 20:20
TBMM Genel Kurulu'nda CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
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Genel Kurul'da, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerileri görüşüldü.

İYİ Parti’nin "kira artışlarına yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesi", Yeşil Sol Parti’nin "Sivas olayları", CHP’nin "demiryolu hatlarının yapısal analizlerinin yapılarak gerekli bakımların yapılması" konusunda araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Danışma Kurulu'nun, balıkçıların, su ürünleri sektörünün ve paydaşlarının sorunlarına yönelik araştırma önergelerinin görüşmelerinin birleştirilerek yapılması önerisi kabul edildi.

Genel Kurul'da daha sonra balıkçılık sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin görüşmelere geçildi.


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