TBMM gündemine taşıdı: CHP'li Bakan'dan, Bakan Kurum'a 'Teos Marina' soruları

İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde bulunan ve Teos Marina tarafından işletilen Teos (Sığacık) Yat Limanı’nın kapasite artışına yönelik projede süreç, bölge halkının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bilim insanlarının tepkisine rağmen devam ediyor.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Seferihisar Teos (Sığacık) Yat Limanı’nın kapasite artışıyla ilgili projeyi TBMM gündemine taşıdı.

"KAMU GÜVENLİĞİNİ DOĞRUDAN İLGİLENDİREN BİR NİTELİK TAŞIYOR"

Murat Bakan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sığacık’taki Teos Marina’da yapılmak istenen kapasite artışı; deniz dolgu alanları, yüzer beton elemanlar, çekek ve üstyapı genişlemeleriyle birlikte kıyı alanının doğal dinamiklerini ve kamu güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir nitelik taşıyor. Sığacık, 30 Ekim 2020 depremi sonrasında tsunami etkisi yaşadı. Koy içi geometriyi değiştirecek dolgu ve kıyı yapılarının; tsunami ve taşkın riskini, deniz trafiği-kaza riskini ve su sirkülasyonu bozulmasına bağlı kirlilik ve kötü koku sorunlarını ağırlaştıracağı yönünde teknik itirazlar var.

Ayrıca Alaçatı-Sığacık kıyı kuşağının ekolojik hassasiyeti ve korunması gerektiğine ilişkin bilimsel çalışmalar ve sivil toplum raporları da kamuoyuna açık olarak paylaşılıyor. Bu nedenle proje süreçlerinde afet riski, çevresel etkiler, kıyı mevzuatı, koruma statüleri birlikte ve şeffaf biçimde değerlendirilmeli. Bölge halkı itiraz ediyor, yerel yönetimler itiraz ediyor, STK’lar ve bilim insanları itiraz ediyor. Bakanlık bilime ve halka karşı kulaklarını kapatamaz, Sığacık’ın doğasını ve güvenliğini öncelemek, Sığacık’ı korumak zorundayız."

BAKAN KURUM'A SORULAR YÖNELTTİ

Konuyu TBMM gündemine de taşıyan CHP'li Bakan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a şu soruları yöneltti:

- Teos Marina kapasite artışı projesi için Bakanlığınıza sunulan ÇED süreci hangi aşamadadır?

- Projede öngörülen toplam kapasite artışı nedir? Mevcut ruhsatlı ve izinli kapasite kaçtır? Söz konusu kapasite artışının “kamu yararı” gerekçesi nasıl açıklanmaktadır?

- Proje kapsamında öngörülen deniz dolgusu ve kara dolgu alanı büyüklükleri nedir? Dolgu kararları hangi mevzuat dayanağıyla ve hangi kurum görüşleriyle oluşturulmuştur?

- Sığacık’ta 30 Ekim 2020 depremi sonrası oluşan süpürtü dalgalarının (tsunami) etkisine ilişkin Bakanlığınızca yapılmış “taşkın alanı, karaya tırmanma, hasar etki tespiti, kıyı çizgisi morfoloji değişimi” çalışmaları var mıdır? Varsa raporların tarihleri nedir? Hazırlayan kurumlar hangileridir? Yok ise gerekçesi nedir?

- Söz konusu kapasite artışı kapsamında koy içi geometriyi değiştirecek dolgu ve kıyı yapılarının, olası tsunami/taşkın senaryolarında “dalga büyütme, debiyi artırma, taşkın yayılımını genişletme” ihtimaline karşı Bakanlığınızca yapılmış/yaptırılmış hidrodinamik modelleme var mıdır? Varsa temel sonuçları nelerdir? Yok ise gerekçesi nedir?

- Proje alanı ve yakın çevresinde tsunami tehlike haritaları güncel midir? Bu haritalar imar planlarına, tahliye güzergâhlarına ve toplanma alanlarına nasıl yansıtılmıştır?

- “Koyda sirkülasyonun zayıflayacağı, kirlilik ve kötü koku oluşacağı” itirazları dikkate alınarak su kalitesi için ölçüm programı, sirkülasyon modeli ve müdahale planı hazırlanmış mıdır? Hazırlandıysa bağlayıcı koşullar nelerdir?

- Proje kapsamında planlanan yüzer beton dalgakıran, yüzer iskeleler ve kıyı yapıları için deprem performansı, zemin sıvılaşması, oturma, şev stabilitesi ve yapısal güvenlik kriterleri hangi raporlarla ortaya konmuştur?

- Kapasite artışı sonrası artacak olan tekne yoğunluğu ve dar giriş-çıkış koşulları dikkate alınarak deniz trafik etüdü ve kaza risk analizi yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçları nelerdir; alınacak zorunlu tedbirler nelerdir? Yapılmadıysa gerekçesi nedir?

- Yakıt ikmali, bakım, onarım ve çekek sahaları kaynaklı riskler bakımından yangın, sızıntı, deniz kirliliği senaryolarına yönelik acil müdahale kapasitesi (ekipman, personel, eğitim ve protokoller) Bakanlığınızca yeterli görülmekte midir?

- Proje alanı veya etki alanı içinde “Doğal Sit, Nitelikli Doğal Koruma, Kesin Korunacak Hassas Alan” gibi statüler bulunmakta mıdır? Varsa proje revizyonları bu statülere göre nasıl yapılmıştır; ilgili kurul ve kurum görüşleri nelerdir?

- Alaçatı–Sığacık kıyı kuşağının ekolojik hassasiyetine ilişkin raporlar doğrultusunda Bakanlığınız “bütüncül kıyı alanı yönetimi ve taşıma kapasitesi” çalışması yürütmüş müdür? Yürütmüşse tarihi, kapsamı ve çalışmanın sonucu nedir? Yürütmemişse gerekçesi nedir?

- Proje için Bakanlığınıza ve/veya ilgili idarelere iletilen itiraz ve görüş dilekçesi sayısı kaçtır? Kaçı kabul edilmiş, kaçı reddedilmiştir; ret gerekçeleri nelerdir?

- Bakanlığınız, afet riski (deprem, tsunami) ve çevresel etkiler birlikte değerlendirildiğinde projeye ilişkin durdurma, yeniden değerlendirme, bağımsız bilimsel kurul incelemesi gibi seçenekleri gündemine almış mıdır?