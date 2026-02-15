TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kurum ve şirketlere verdiği sürenin üzerinden bir ay geçti: Ombudsmanı görmezden geldiler

Orman yangınlarının öncesi ve sonrasında gerekli önlemlerin alınmasına yönelik TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tavsiye kararı, enerji şirketi tarafından görmezden geliniyor.

İzmir’de adeta yaz ayları rutin haline gelen yangınlar sonrası avukat Murat Fatih Ülkü, avukat Senih Özay ihmallere ilişkin TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu kabul eden kurum, ilgili kurum ve şirketlerden savunma istedi.

GDZ Elektrik, kapsamlı bakım, Orman Genel Müdürlüğü ise kapasite artırımı yapmamak için ödenek yetersizliğini gerekçe gösterdi. Savunmaları yeterli bulmayan Kamu Denetçiliği Kurumu, “Zarar gören kişilerin zararlarının karşılanması, elektrik hatlarındaki denetim sıklığının artırılması” konusunda GDZ Elektrik’e, “Yangın yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi ve önleyici tedbir alınması” için Orman Genel Müdürlüğü’ne, ve “Enerji şirketlerinin denetim yoğunluğunun artırılması ve zararların tazminini kolaylaştırmak adına ödenek ayrılması noktasında mevzuat çalışması yapılması” hususunda ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığı’na, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne tavsiye kararı verdi. Kurumların tavsiye kararına ilişkin tesis edilecek işlemlerin ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren 30 gün içinde zorunlu olarak belirtilmesi istendi.

‘KAMUOYUNA YANSIYAN GELİŞME YOK’

Kararın üzerinden iki, verilen sürenin dolmasının üzerinden bir ay geçmesine karşın konuya ilişkin bir kamuoyu açıklaması yapılmadı. Bunun üzerine avukat Ülkü, son durumun belirtilmesi için de Kamu Denetçiliği Kurumu’na dilekçe ile bilgi talebinde bulundu.

Elektriğin kamusal bir hizmet olduğunu anımsatan avukat Ülkü, “Kamu Denetçiliği Kurumu, kurumların ‘maliyet’ bahanesini kabul etmeyerek tavsiye kararı vermişti. Kamuoyuna yansıyan gelişme yok. Bilgi almak için dilekçe verdik. Aynı lafları duymak istemiyoruz” dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun şirketlerden ve ilgili kamu kurumlarından istediklerinin yapılıp yapılmamasının şirketlerin ve kamu kurumlarının konuya verdikleri önemi göstereceğini belirten avukat Ülkü, “Atılan ve atılmayan adımlar, 2026 yazında orman yangınları konusunda alınması gereken önlemler ile ilgili nerede bulunulduğunu gösterecektir” ifadelerini kullandı.

‘ÜRETİM VE DAĞITIM KAMULAŞTIRILMALI’

Elektrik üretim ve dağıtım işinin özelleştirilmesinin yanlış bir uygulama olduğunun altını çizen Ülkü, “Bugün en azından bu işler ile ilgili yoğun bir kamusal denetim yaşama geçirilmeli ve kamu yararı bakımından elektrik üretim ve dağıtım işi mutlaka kamulaştırılmalıdır” çağrısında bulundu.