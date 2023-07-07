TBMM Komisyonlarının meclis tatilinde çalışabilmesine dair karar Resmi Gazete'de
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Komisyonlarının Meclis tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM Kararına göre; İçişleri Komisyonunun, Plan ve Bütçe Komisyonunun, İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonun ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil ve aravermesi sırasında çalışabilmesine karar verildi.
Karar, Genel Kurul'un 05.07.2023 tarihli 11'inci birleşmesinde alındı.
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