TBMM Komisyonlarının meclis tatilinde çalışabilmesine dair karar Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Komisyonlarının Meclis tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 08:40
TBMM Komisyonlarının meclis tatilinde çalışabilmesine dair karar Resmi Gazete'de
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Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM Kararına göre; İçişleri Komisyonunun, Plan ve Bütçe Komisyonunun, İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonun ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil ve aravermesi sırasında çalışabilmesine karar verildi.

Karar, Genel Kurul'un 05.07.2023 tarihli 11'inci birleşmesinde alındı. 


TBMM Komisyon Resmi Gazete

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