TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu yaz dönemi sonrası bir araya geldi

09 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Denizlerdeki müsilaj sorununun incelenmesi amacıyla kurulan TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, yaz döneminde verilen aranın ardından AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Demir başkanlığında 6 Ekim’de toplandı.

Komisyonda söz alan muhalefet milletvekilleri, geçen yasama döneminde olduğu gibi iktidarın “çılgın projesi” Kanal İstanbul’un Marmara’ya bir etkisi olup olmayacağı konusunu gündeme getirdi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, komisyona sunum yapmak için gelen Marmara Çevresel İzleme (MAREM) Projesi Yöneticisi Mehmet Levent Artüz’e “Kanal İstanbul yapılırsa Marmara’ya etkisi nasıl olacaktır” sorusunu yöneltti. Konunun alanı dışı olduğunu söyleyen Artüz, “Bilemem. Benim disiplinimin tamamen dışında olan bir şey” karşılığını verdi. Nuhoğlu’nun soruda ısrar etmesi üzerine projeyi beğenmediğini söyleyen Artüz, “Benim Levent Artüz olarak fikrimi soruyorsanız karşıyım ve beğenmiyorum” ifadelerini kullandı. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de kanalın atık açısından nasıl bir getirisi ve riski olacağını sordu. Bu konuda da verisiz konuşamayacağını söyleyen Artüz, “Problem olacağı kesin ama hangi problemleri yaratacağını şimdiden öngöremem” yanıtını verdi.

‘BALIK YEMEK GÜVENLİ Mİ?’

Öte yandan komisyonda Artüz’e yaz dönemi boyunca gündem olan “Müsilaj nedeniyle balık yemek güvenli mi” sorusu da soruldu. Şimdilik bir sorun olmadığını söyleyen Artüz, “Şu an itibarıyla balık yemekte bir sakınca yok fakat tehlike kapıda. Biz Tekirdağ’da ilk defa MAREM bünyesinde izleme laboratuvarı kurduk. Günlük olarak balıkları inceliyoruz. Bir sene boyunca izlemeye devam edeceğiz. Ben insan sağlığı uzmanı değilim, hocalardan aktarıyorum ama gözükmüyor, ben de yiyorum şu an itibarıyla” ifadelerini kullandı.