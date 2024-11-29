TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
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AA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 22:16

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi.

Komisyonda ayrıca 2025 yılı Gelir Bütçesi, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşüldü.

Daha sonra yapılan oylamada bütçe kabul edildi.


Etiketler: #TBMM #Komisyon #Bütçe

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