TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde tartışmalar yaşanırken, CHP ‘garanti ödemelerine’ tepki gösterdi: ‘Milletin kanını emdiniz’

Yayınlanma: 26.11.2024 - 11:19

Güncelleme: 26.11.2024 - 11:19

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Bakan Uraloğlu’nu komisyona gelişinde, milletvekilleri ile tokalaşması sırasında “Sayın Ulaşılmama Bakanımız geldi, hoş geldiniz” diyerek karşıladı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Bakan Uraloğlu’na, uçak ve tren maketi göstererek, “1996 yılında temeli atıldı. Yüzde 22’si tamamlandı. 2002’de rafa kaldırıldı. Hızlı tren Çorum’a ne zaman gelecek” diye sordu. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Çorlu Havalimanı’na uçak inerdi inmez oldu. Yollar rezillik” diyerek tepkisini dile getirdi. Görüşmelerin başında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Sayın başkan dün don oldu, Malatya’da bir çobanımız vefat etti, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. 21. yüzyılda insanlarımız dondan ölüyor, bilginiz olsun” dedi.

‘MILLETİN KANINI EMDİNİZ’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sunumu sırasında demiryolları ile ilgili görsel izletti. Bu sırada AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, “Sayın Ağbaba, izle” dedi. CHP’li Veli Ağbaba da, “Bunların hepsi kara delik, kara delik! Sayın Yegin, bunların hepsi kara delik; hızlı trene karşı değiliz, garanti ödemelerine karşıyız” karşılığını verdi. Garanti ödemelerinin milleti sömürdüğünü vurgulayan Ağbaba, “Sayın Bakan, ‘Bir kuruş cebimizden çıkmayacak’ denildi bu projeler yapılırken, milletin kanını emdiniz” diye konuştu.

‘METRO KADINLARA YASAK’

Bakan Uraloğlu, İstanbul’daki kent içi raylı sistem hakkında bilgi verirken, CHP’li Ağbaba, “Bugün metro kadınlara yasak, Taksim’de inmek yasak. Bugün Kadına Yönelik Şiddete Eylem Günü ya, metro yasak, eylem meylem yaparlar diye” karşılığını verdi.

Bakan, Türkiye genelindeki raylı sistemlerle ilgili konuşurken, CHP’li İlhami Özcan Aygun, “Tekirdağ Büyükşehir olmasaydı, hastaneye ulaşım olmayacaktı, hikaye anlatma” dedi.

Bakan Uraloğlu, Malatya’yı hızlı tren ağına bağlamak için 224 kilometrelik Sivas-Çetinkaya-Malatya Hattı’nı da planladıklarını söyledi. Bunun üzerine CHP’li Ağbaba, “Bunu söyleyen 6. Bakan” karşılığını verdi.

‘SOYGUN, SOYGUN’

Bakan karayolları ile ilgili sunum yaparken, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Geçiş ücretlerini de yazsaydınız sayın bakan, daha iyi olursu. Niğde-Ankara 840 lira oldu” dedi. CHP’li İlhami Özcan Aygun, “Soygun, soygun” diye ekledi. Aygun, Hayrabolu’da bitmeyen yolun bitmiş gibi gösterildiğini söyledi. Aygun, “Utanmadan burada bitmeyen yolu gösteriyorsunuz” dedi. Bakan Uraloğlu, “Karayolları’nda bitmeyen hiçbir şeyi sizlere sunmadık” karşılığını verdi. Bunun üzerine Aygun, “Bitmedi sayın bakan, yalan söylüyorsunuz” dedi. AKP’liler tepki gösterdi. Tartışma çıktı. Bakan Uraloğlu, “Ben inançlı bir insanım. Şimdiye kadar hiç yalan konuşmadım. Yalancılıkla itham edilmek… Çok ayıp, hiç yakışmıyor” dedi.

‘UÇAK İNMEZ OLDU’

Uraloğlu, hava yolları ile ilgili video gösterirken, CHP’li Aygun, “Ya, Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı’nı koymuşsunuz, uçak inmiyor, ayıp ya ayıp. Uçak inmiyor ya Trakya’ya! Zül be zül bunu koymak buraya. İsmini Atatürk yaptınız, uçak inmez oldu sayın bakan” dedi. Video gösterimi devam ederken Bakan Uraloğlu, “Hey maşallah, her tarafa 32 tane yeni havalimanı açmışız, 32 tane maşallah” dedi. CHP’li Aygun, “Ya, ne açmışsınız! İşte gördük sayın bakan, işte gördük” dedi. CHP’li Ağbaba, “Sayın bakan geçmiş olsun. Çukurova Havalimanı’nı bugün su basmış, geçmiş olsun” dedi. Tartışmalar devam edince komisyon görüşmelerine 10 dakika ara verildi. Görüşmeler daha sonra devam etti.