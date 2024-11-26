TBMM'de 'kreş' tartışması: AKP'li Usta'nın sözleri tepki çekti! 'LBGT faaliyeti içinde olan bir derneğin...'

Yayınlanma: 26.11.2024 - 18:37

Güncelleme: 26.11.2024 - 18:38

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) iktidar ile muhalefet arasında kreş tartışması yaşandı.

AKP Grup Başkanı Leyla Şahin Usta “Açılan kreşlerden kimsenin rahatsızlığı yok. Ama kreş adı altında açılan ve fiziki şartları uygun olmayan yerlerde, Milli Eğitim Bakanlığı izni olmadan eğitim verilmesine karşı çıkıyoruz” dedi.

Usta aynı zamanda “Kreş adı altında açtıkları yerlerin başına getirdikleri sorunlu insanların LBGT faaliyeti içinde olan bir derneğin mensubu olduklarını çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Usta’nın sözlerine CHP’li Başarır tepki gösterdi. Başarır şunları söyledi:

“Mutsuz olan sizsiniz. Çünkü saraydaki rahatsız, bakanlar rahatsız. Sizin yapamadığınızı biz yapıyoruz. Çocuklara ekmek, kalem, süt, yemek veremiyorsunuz. Bizim belediyelerimiz veriyor, bundan rahatsız oluyorsunuz.

İnsanların çocuklarını emanet edecekleri bir yer yok. Çok yazık gerçekten. Ensar Vakfı'ndaki olayları bir kez bile konuşmadınız. Aladağ'daki çocuklar ihmal yüzünden yanarken ses çıkarmadınız. Sapkınlık, 6 yaşındaki çocukla evlenmeye kalkan, dini nikah kıyan ahlaksız bir tarikatın yöneticisidir.”