TBMM'de 3 önemli kanun teklifi görüşülecek: Kritik gün belli oldu
AKP ve MHP tarafından hazırlanan, basına ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar içeren kanun teklifi, perşembe günü TBMM Adalet Komisyonu’nun gündemine gelecek.
TBMM’de gelecek hafta üç önemli kanun teklifi görüşülecek. AKP ve MHP tarafından hazırlanan, basına ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar içeren kanun teklifi, perşembe günü TBMM Adalet Komisyonu’nun gündemine gelecek. Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri de TBMM Genel Kurulu’nda devam edecek.
Avukatlık Kanunu Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin geneli üzerindeki görüşmeler bu hafta TBMM Genel Kurulu’ndaki tamamlanmıştı. Teklife ilişkin görüşmeler, gelecek hafta maddeler üzerinden devam edecek.
İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine ise çarşamba günü saat 11:00’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlanacak.
Basına ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifinin görüşmeleri ise perşembe günü TBMM Adalet Komisyonu’nda başlayacak. Teklif, bu hafta TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda görüşülmüştü.
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