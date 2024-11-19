TBMM'de ‘Çocuk Hareketi’ kuruldu

Yayınlanma: 19.11.2024 - 18:14

Güncelleme: 19.11.2024 - 18:14

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, kurulmasına öncülük ettiği Çocuk Hareketi'nin toplumun tüm kesimleriyle işbirliği yapacağını ve sorunlara ortak çözümler üretileceğini bildirdi. Esen, Çocuk Hareketi'ne destek veren bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kurulan Çocuk Hareketi'nin Danışma Kurulu Toplantısı'nın TBMM'de yapıldığını aktardı.

Çocuk Hareketi'nin yasal çalışmaların da temelini atacağını dile getiren Esen, toplumun tüm kesimleriyle işbirliği yapacaklarını ve sorunlara ortak çözümler üretileceğini ifade etti.

Elif Esen, çocukların sorunlarına yönelik aşama aşama çalışmalar yapacaklarını aktararak, tüm milletvekillerine "Çocuk Hareketi'ne destek verin" çağrısını yaptı. Toplantıya, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Anayasa Profesörü, Serap Yazıcı Özbudun, Bağımsız Milletvekili Ümit Özlale, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve milletvekilleri destek verdi.

Esen, şunları söyledi:

"Yarın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlarken bir yıl önce burada verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kürsüde söylediğimiz gibi burası artık çocukların da Meclisi. Hukukçular, eğitimciler, sağlıkçılar, STK temsilcileri ile bir araya geldikleri toplantılar yaptık. Aşı, madde bağımlılığı, adaletle çalışma, yoksulluğa bağlı obezite gibi beslenme sorunları, 0-17 yaş çocuk ergen ilk gençlik gibi kritik konularda çözüm önerilerini ele aldık.

Kritik konuları ilgilendiren meselelerin başında öğretmenlik, aile yapısı ve çocuklukla ilgili düzenlemelerin geliştirilmesi yer alıyor. Aşama aşama odaklanarak ve derinleşerek bu konuda önemli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

“ANAYASAL ÇÜRÜMENİN SONUÇLARINDAN BİRİ DE ÇOCUKLARIN MARUZ KALDIKLARI SORUNLAR”

Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Anayasa Profesörü, Serap Yazıcı Özbudun, şunları söyledi:

"Türkiye uzun bir zamandan beri ciddi bir anayasasızlaştırma sürecinden geçiyor. Bu da anayasal ve toplumsal çürümeye sebep oluyor. İşte o çürümenin sonuçlarından biri de çocukların maruz kaldıkları sorunlar. Eğer biz Anayasamızın 2. maddesinde yer alan ve değiştirilmesi yasaklanan kavramları hayat geçirmek için topluca mücadele edecek olursak o takdirde bu sorunların birçoğu ortaya çıkmayacak. 2011 yılında Devlet Planlama Teşkilatı, ilga edildi. Türkiye'nin gelecek 5 yıllar için ekonomik sosyal, kültürel kalkınmasını planlamasını gerçekleştiriyordu bu kurum. Bence buradan başlanabilir. Devlet Planlama Teşkilatı'nın tekrar kurulup hayata geçirilmelidir."

ÖZLALE: ÇOCUKLARA KOCAMAN BİR ÖZÜR BORÇLUYUZ

Bağımsız Milletvekili Ümit Özlale, "Türkiye'de 7 milyon yoksul çocuk var. 7 milyon yoksul çocuk Danimarka, İrlanda, Norveç gibi Avrupa ülkelerinin toplam nüfusundan daha fazla. Bu da siyaset üstü mesele. Bizler 1972'de bir çocuğun hissettiği güveni ve sevgi ortamını şimdiki çocuklara sağlayamadık. Bunun için bizler, sizlere kocaman bir özür borçluyuz. Bugün çocuklarımız devletin bütün kurumlarıyla çökmesinin iflas etmesinin en derin sonucunu en derinden yaşayanlar. Gıda güvenlikleri yok. Sosyal güvenlikleri yok. Neredeyse hiçbir güvenlikleri yok" diye konuştu.

GÖKÇEN: ÇOCUK KONUSU BİZİM ANLAYIŞIMIZA GÖRE POLİTİK BİR MESELE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de "Çocuk konusu bizim anlayışımıza göre politik bir mesele. Çocuk haklarının ihlal ediliyor olması, istismara uğruyor olması, çocukların karnının tok olmaması, eğitimden geri kalması ve iş kazalarında hayatını kaybetmesi bizim için politik meseledir. Burada her birimiz farklı siyasi partilerden birer temsilci olarak bulunuyoruz ve bunun özel bir anlamı var bizim için, verdiğimiz bazı cevaplarda da farklı siyasi partilerin ortaklaşması gibi bir sorunluluğu Türkiye'de bugün güncel durumda hepimiz çok hissediyoruz. Her ne kadar siyasi parti farklı anlayışı ile bir araya gelir çocuklarla ilgili ortaklaşır. Bu soruları sorup doğru cevapları ararsa ve o doğru cevaplar üzerinden bir siyaset ortaya koyarsa bu Türkiye'nin geleceği için umut verici bir gelişme haline gelir" dedi.

ÖZDAĞ: HÜKÜMET ÇOCUK HAREKETİNDE 4 KONUDA BAŞARISIZ

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, bu çocuk hareketinde hükümet 4 konuda başarısız. Birincisi kültür... Eğitimde başarısızız, gençlikte ve sporda başarısızız. Aile ve spor hizmetlerinde başarısızız. Kültürel hayat olmazsa eğitim olmaz" dedi.

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esen, "Yol haritası belirlediniz mi" sorusuna, "Toplumun tüm dinamikleriyle iş birliği, güç birliği yapacak bir hareket. Biz de TBMM'de çok fazla milletvekilimizin de desteğinin artacağına inandığım bir güçle yol alacağız. Şu an bir yıl içinde yapmış olduğumuz ortak akıl toplantılarıyla çocuk hareketinin içinde komiteler kuruldu. Hepimiz ayrı ayrı yerlerde farklı duruşmalarda temsiliyetlerle bu süre içinde yol aldık" dedi.

İktidar partisini de Çocuk Hareketine katılmaları için davet ettiklerini söyleyen Esen, "Bazı hassasiyetleri oldu. Ben o hassasiyetleri de bir kenara iterek iktidar ve muhalafet, tüm bileşenlerin çocuklar için bir araya gelmeleri gerektiğini düşünüyorum" dedi.