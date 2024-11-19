Ünlü yönetmen Gaspar Noe: Çocuk filmi yapmak istiyorum

Yayınlanma: 19.11.2024 - 16:30

Güncelleme: 19.11.2024 - 16:31

"Dönüş Yok", "Climax", "Vortex", "Boşluk" gibi filmlerin yönetmeni Gaspar Noe, çocuk filmi çekmek istediğini açıkladı.

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, Variety'ye konuşan yönetmen, "Gelecekteki bir proje için ilgimi çekecek başlıca film türleri belgesel, savaş filmi ve korkudur. Muhtemelen bu üç türü karıştırmayı bile denemeliyim. Ayrıca küçük çocuklarla bir film ya da çocuklara yönelik bir film yapmak isterim" ifadelerini kullandı.

'KÜÇÜK ÇOCUKLARLA İLGİLİ BİR FİLM YAPMAK İSTERİM'

Arjantinli yönetmen Kahire Film Festivali'nde verdiği ustalık sınıfında da, "Çocuklar küçük yetişkinler gibidir. Çocukken tehlikedeyiz. Her şeye maruz kalıyorsun. Çocuğum olmamasına rağmen hayatta çocuklara çok bağlıyım. Çocuklarla kurduğunuz ilişki doğrudan ve eğlencelidir. Küçük çocuklarla bir film yapmak isterim. Kırılganlıkla ilgilidirler, maruz kaldıkları tehlikelerle ilgilidirler" diye konuştu.

Kariyeriyle ilgili de konuşan Noe, "Neyse ki geçmiş filmlerimle ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Ama yıllar önce aklımda bugünlerde beni daha az heyecanlandıran bazı projeler vardı. Bir film yapımına konu sizi heyecanlandırırken başlamak daha iyidir. Dünya ve kendi hayatınız geliştikçe bazı fikirler artık ilginizi çekmeyebilir" dedi.