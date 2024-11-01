TBMM'de hareketli anlar: Binanın çatısına çıkıp intihara kalkıştı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir şahıs, intihar girişiminde bulundu. Kimliği belirsiz şahıs, polisin çabası sonucu ikna edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün öğle saatlerinde intihar girişimine sahne oldu.
Meclis'te Halkla İlişkiler binasının çatısına çıkan bir şahıs intihara kalkıştı.
Kimliği belirsiz şahıs, Meclis Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'un ikna etmesi sonucu çıktığı yerden indirildi.
Etiketler: #Türkiye Büyük Millet Meclisi #İntihar girişimi
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