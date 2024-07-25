TBMM'de iki komisyon yaz tatilinde de çalışacak
TBMM Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Meclis'in yaz tatili süresince çalışmalarına devam edecek.
TBMM Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Meclis'in yaz tatili süresince çalışmalarına devam edecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, şöyle denildi:
"Anayasa Komisyonu ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden oluşan Karma Komisyonun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurul’un 23.07.2024 tarihli 106’ncı Birleşiminde Karar verilmiştir."
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