Sanatçılar Girişimi'nden çağrı: 'Köpek katliamı derhal durdurulmalı'

Yayınlanma: 26.07.2024 - 19:10

Güncelleme: 26.07.2024 - 19:31

Sanatçılar Girişimi tarafından, TBMM'de 'katliam yasası' olarak bilinen sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeye ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Bu utanç ve acı verici, isyan ettirici katliam yasa tasarısını reddetmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"DERHAL DURDURULMALI"

Birçok sanatçının altına imza attığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HALKIMIZA, BÜTÜN VİCDAN SAHİBİ İNSANLARIMIZA

Gelmiş geçmiş ve bu günkü yönetimlerin alınması gereken insancıl ve bilimsel önlemleri almaması sonucunda ortaya çıkmış sahipsiz hayvan sorununun toplu bir katliamla çözümleme girişimi akla, mantığa,vicdana, bütün insani değerlere aykırıdır.

Köpek katliamı derhal durdurulmalı, sahipsiz ve masum canlara yapılan insanlık dışı eziyetlere son verilmelidir.

Ülkemizin duyarlı, vicdanlı, insan, hayvan ve doğa dostu yazarları, sanatçıları olarak Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bütün üyelerini, geleceğin en büyük ve en âdil yargıç olduğunu unutmamaya, bu utanç ve acı verici, isyan ettirici katliam yasa tasarısını reddetmeye çağırıyoruz."

SANATÇILAR GİRİŞİMİ ADINA

Açıklamaya imza atan isimler şu şekilde:

Genco Erkal, Ataol Behramoğlu, Müjdat Gezen, Dilek Türker, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Rutkay Aziz, Orhan Aydın, Bedri Baykam, Mehmet Aksoy, Zeynep Oral, Tamer Levent, Prof. Dr. Ahmet Saltık, Prof. Dr, Onur Bilge Kula, Prof. Dr. Erendiz Atasü,Alper Akçam, Sali Turan, Nejat Yavaşoğulları, Melike Demirağ, Cahit Berktay, Nihat Behram, Mazlum Çimen,Tuna Kiremitçi, Salih Güney, Müjde Ar, Ahmet Kanneci, Nevra Bucak, Tülay Ferah, Ayhan Gülsoy, Ayça Öztorun, Tuğrul Keskin, Hidayet Karakuş, Hüseyin Yurttaş, Erhan Doğan, Levent Üzümcü, Feridun Andaç, Hüseyin Haydar, Ahmet Özer, Attila Coşkun, Orhan Alkaya, Cevat Turan, Mustafa Balbay, Tevfik Kızılkaya, Elif Akkaya, Nebil Özgentürk, Öner Yağcı, Özgür Efe, Abdülkadir Paksoy, Sadık Gürbüz, Gani Cansever, Arife Kalender, Sevgi Özel, Attila Aşut