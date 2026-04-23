TCDD Taşımacılık’tan ‘hediye çekilişi’ dolandırıcılığı uyarısı

TCDD Taşımacılık AŞ, son dönemde şirket logosuna benzer görseller kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını açıkladı. Sosyal medya ve internet üzerinden yayılan sahte kampanyalara karşı dikkatli olunması istendi.

‘ÖDEME TALEP EDEN HİÇBİR UYGULAMAMIZ YOK’

Açıklamada, seyahat kiti satışı, hediye çekilişi veya anket adı altında ödeme talep eden mesajların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Şirket, bu tür kampanyalarla hiçbir bağlantısının bulunmadığını belirtti.

Yapılan açıklama şöyle:

“Sayın yolcularımız,

Son zamanlarda, şirketimiz TCDD Taşımacılık AŞ logosuna benzer logolar kullanan kötü niyetli kişilerce dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu tespit edilmiştir.

Sosyal medya platformları, internet siteleri, mobil uygulamalar vb. kanallar üzerinden; seyahat kiti satışı, hediye dağıtımı gibi kampanyalar ya da ankete katılım adı altında ödeme isteyen ya da çeşitli ödeme kanallarına yönlendiren mesajlara ve paylaşılan gönderilere itibar etmeyiniz!

TCDD Taşımacılık AŞ olarak; ödeme yapılması ön koşulu isteyen ya da çeşitli ödeme kanallarına yönlendiren, tarafımızca düzenlenen herhangi bir hediye çekilişi, kampanya, seyahat kiti satışı veya anket uygulaması kesinlikle yoktur!

Anlayışınız ve dikkatiniz için teşekkür eder, keyifli yolculuklar dileriz.”