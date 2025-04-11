TCDD’den alınıp kültürel etkinlikler için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen tarihi Sirkeci Garı’ndaki ‘dönüşüm’ tepki çekti

Yayınlanma: 11.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2025 - 04:00

Alanda, eşek sütü ürünlerinden kuruyemişe, giysilerden takı ve gözlemeye kadar birçok ürününün satışa sunulması sendikanın tepkisini çekti. Uygulamaya tepki gösteren Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Murat Oral, “Tarihi Sirkeci Garı’nı pazar yerine dönüştürdüler” dedi.

İstanbul’daki tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının geçen yıl ağustos ayında yapılan protokolle 29 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmesi tepki çekmişti. Şimdi de Sirkeci garına alışveriş tezgahları konuldu. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Murat Oral, alanda eşek sütünden yapılan ürünlerden takı ve giysiye kadar birçok ürünün satıldığına dikkat çekti.

“Tarihi garı pazar yerine dönüştürdüler” diyen Oral, şöyle devam etti:

“Daha Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devir işlemi bitmeden bunlar yapılıyor. Yargı süreci devam ediyor. Sirkeci Gar’da lojmanlar, ticari işletmeler, Orient Expres Restaurant, büfeler, kafeler, gar müdürlüğü var. 500’ün üzerinde çalışan var. Bir yanda yolcu taşımacılığı da devam ediyor. Kazlıçeşme Sirkeci arası banliyö treni çalışıyor.”

‘BU MUDUR KÜLTÜREL ETKİNLİK ?’

Oral, faliyetin “kültür festivali” olarak gösterildiğine dikkat çekti. Alanın pazar gününe kadar açık kalacağına işaret eden Oral, eleştirilerini şöyle sıraladı:

“Burayı kiraya veren Kültür ve Turizm Bakanlığı. Eşek sütü ürünlerinden tutun da bal, peynir, gözlemeye kadar herşey var. Bakanlık burada kültürel etkinlikler yapılacağını ifade ediyordu. Bu mudur kültürel etkinlik ? Bir yanda gişelerde biletler satılıyor, bekleme salonları var, müze var. Müzeye giden turistler var. Orient Express Restaurant var. Restauranta ait masalar var. Hangi turist gelir de buraya oturur ? ‘Bu turihi mekanı İstanbul’un yüzü yapacağım’ iddiasıyla demiryollarından alıyorsun sonra da bunu yapıyorsun. Ya sizin ilk icratınız bu mu olacak?”