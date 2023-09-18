TCDD'den gişe personellerine talimat: Zamları gizleyin!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 18:19

Güncelleme: 18.09.2023 - 18:19

Türkiye'de hayat pahalılığı giderek kendini hissettirirken TCDD, yüksek hızlı tren (YHT) biletlerine yüzde 33 ile yüzde 65 arasında değişen oranlarda zam yaptı.

İstanbul-Ankara YHT bileti 430 liraya yükseldi. Sene başında yapılan yüzde 15 oranındaki zammın ardından temmuzda yüzde 30 oranında zamlanan YHT biletlerine, TCDD’den yüzde 65’e varan oranda yeni zam geldi.

İstanbul-Ankara YHT bileti yüzde 33 zamla 430 liraya yükselirken, Ankara-Konya bileti yüzde 37 zamla 200 liraya yükseldi. Ankara-Eskişehir bileti yüzde 65 zamla 225 liraya yükselirken, Ankara-Sivas bileti yüzde 50 zamla 475 liraya, İzmit-Konya bileti yüzde 58 zamla 600 liraya yükseldi.

İSTANBUL-ANKARA'DA ZAM YÜZDE 100'Ü BULDU

Yılbaşında 215 liradan 248 liraya, temmuzda 248 liradan 323 liraya yükselen İstanbul-Ankara bileti 430 lira oldu. İstanbul-Ankara biletinde ocak-eylül dönemindeki zam oranı yüzde 100’e ulaştı.

PERSONELE 'BİLGİ NOTU' GÖNDERİLMİŞ

Birgün'de yer alan habere göre, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından TCDD gişe personelleri ile kondüktörlerine “Bilgi notu” adı altında bir yazı gönderildi. Yazıda, “Tren bilet ücretlerinin güncellendiği ve gişe camlarına yeni ücretlerin asılmaması gerektiği belirtildi.