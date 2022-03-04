TCDD'den HES Kodu açıklaması
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda trenlere bilet alırken ve binerken yapılan HES kodu sorgulamasının 3 Mart itibarıyla kaldırıldığını bildirdi.
TCDD, İçişleri Bakanlığı'nın maske genelgesiyle ilgili trenlerde maske zorunluluğunun devam ettiğini belirtti.
Şirketin, Twitter hesabında, HES kodu uygulamasına ilişkin şu bilgiler verildi:
"İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda trenlerimize bilet alırken ve binerken yapılan HES kodu sorgulaması 3 Mart 2022 itibarıyla kaldırılmıştır. Yolcularımızın seyahatleri esnasında maske takması zorunluluğu devam etmektedir."
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