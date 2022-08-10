TCDD'nin restorasyonu da yandaşa emanet

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 07:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün bir ihalesi daha yandaşa gitti. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TCDD 25 Mayıs’ta, Ankara’daki tarihi binası için “TCDD Genel Müdürlüğü Dış Cephe ve İç Mekan Restorasyonu” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi 5 milyon 819 bin TL teklif veren Rıdos Grup İnşaat Şirketi aldı. Şirket ve TCDD arasında imzalanan sözleşmeye göre, restorasyon çalışması 25 Kasım’a kadar tamamlanacak.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Rıdos Grup İnşaat Şirketi Sinan Görmez’e ait. Şirketi 2017’de kuran Görmez, son genel seçimlerden AKP’den Ağrı milletvekili aday adayı da olmuştu. Sosyal medya hesaplarından da AKP’ye desteğini sürdüren Görmez, 2017 yılında da bir grupla birlikte, genel merkez binası önünde CHP’yi protesto etmişti.

Ayrıca, AKP’li Görmez’in Rıdos Grup İnşaat Şirketi kamudan son iki buçuk yılda 9 ayrı ihale aldı. Bu 9 ihaleyle de kamu kurumlarından Görmez’in şirketine 33 milyon 363 bin TL aktarıldı. Şirket, en fazla ihaleyi TCDD’den aldı. TCDD’den beş, AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden üç ihale alan şirket Ordu Valiliği’nden de bir ihale aldı.

HEP YANDAŞLAR YAPIYOR

Son yıllarda ülkenin birçok simge yapısının restorasyon işi AKP’ye yakınlığıyla bilinen yandaş şirketlere veriliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 30 Aralık 2021 tarihinde Ayasofya için düzenlediği ihaleyi de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yakın arkadaşı’ Muharrem Hilmi Şenalp almıştı.

“Ayasofya Külliyesi’nin restorasyon projelerinin hazırlanması ve Ayasofya Külliyesi’nde bulunan türbelerin, sıbyan mektebinin ve muvakkithanenin restorasyonunun yapılması” adı altında pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleyi Hassa Mimarlık, Iras Yapı ve Adamak Restorasyon isimli üç şirketin kurduğu iş ortaklığına tam 23 milyon 51 bin TL’ye verildi.

AKUSTİĞİ BOZMUŞTU

Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane olarak bilinen ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin rektörlük binası olarak kullanılan tarihi yapının restorasyonunun Erdoğan’ın arkadaşı Hasan Gürsoy’un şirketine yaptırıldığı ortaya çıkmıştı. AKP döneminde işlerini büyüten Hasan Gürsoy, ülke genelinde birçok tarihi yapının restorasyonunu yaptı. Bu restorasyon çalışmaları içinde kamunun kasasından Gürsoy’un şirketlerine milyonlarca lira aktarıldı.

Gürsoy’un şirketi, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü, Süleymaniye Camii, Galatasaray Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı’nın restorasyon işlerini yapan şirket olarak da biliniyor. Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin restorasyonu da Gürsoy Grup tarafından yapıldı.

Mimar Sinan’ın ‘kalfalık’ eseri tarihi Süleymaniye Camii’nin restorasyonu Hasan Gürsoy’un sahip olduğu Güryapı şirketine verildi. Çalışmalar bittiğinde tarihi caminin ses akustiğinin yapılan yanlış restorasyonlar nedeniyle bozulduğu ortaya çıktı. O dönemde Süleymaniye Camii’nin akustik sorunuyla ilgilenen İstanbul İl Müftü Yardımcısı Abdurrahman Binbir, uzman bir heyete rapor hazırlatacaklarını söyleyerek, “Geçici olarak hoparlör sayısını arttırdık” dedi. İmam ve müezzinler ise “Cuma namazında hutbe ve dua hiç anlaşılmıyor. Ses cami içinde eşit dağılmıyor” iddiasında bulundu.

2020’de de Ankara Resim Heykel Müzesi’ndeki tarihi yağlı boya tabloların onarım işini 623 bin TL’ye eski AKP Karabük İl Başkan Yardımcısı Cengiz Ünal’ın yaptığı ortaya çıktı. Ünal’ın kurucusu olduğu şirket, müzenin 17 milyon TL’lik restorasyon ihalesini aldı.