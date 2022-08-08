Devleti zarara uğratan yandaş şirkete 817 milyonluk ihale: 'Yıllarca para akıtılmış'

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CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Adana Millet Bahçesi ihalesini aldıktan sonra işi yarım bırakan şirkete 10 yılda tam 817 milyon liralık ihale verildiğini söyledi. Sümer, "Saray iktidarı, kamu zararı yaratmış bu şirkete yıllarca para akıtmış" dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:11

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Adana Millet Bahçesi" ihalesini 43 milyon liraya aldıktan sonra yarım bırakan ve konkordato ilan eden şirkete, 10 yılda 817 milyon liralık ihale verilmesi hususunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

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Saray ihale AKP Orhan Sümer

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