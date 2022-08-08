Devleti zarara uğratan yandaş şirkete 817 milyonluk ihale: 'Yıllarca para akıtılmış'

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:11

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Adana Millet Bahçesi" ihalesini 43 milyon liraya aldıktan sonra yarım bırakan ve konkordato ilan eden şirkete, 10 yılda 817 milyon liralık ihale verilmesi hususunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

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