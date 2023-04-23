TCG Anadolu gemisi nerede? TCG Anadolu nerede ziyaret edilir?

Yayınlanma: 23.04.2023 - 16:45

Güncelleme: 23.04.2023 - 16:45

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar, geminin demirlediği limana akın etti. TCG gemisinin şu an nerede olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurttaşlar TCG gemisini ziyaret etmek istiyor. Peki, TCG gemisi nerede, nasıl ziyaret edilir? TCG Anadolu şu an nerede? TCG Anadolu nerede ziyaret edilir? İşte detaylar...

TCG ANADOLU NEREDE, NASIL ZİYARET EDİLİR?

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, 17-22 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul'da ziyarete açıldı. Sarayburnu Limanı'nda demirleyecek olan gemi aşağıda belirtilen tarih ve saat aralığında ziyaret edilebilecek.

TCG Anadolu gemisinin ziyaret edilebileceği günler:

17 Nisan saat 13.00-18.00

18 Nisan saat 10.00-18.00

19 Nisan saat 10.00-18.00

21 Nisan saat 10.00-18.00

22 Nisan saat 10.00-18.00

TCG ANADOLU ŞU AN NEREDE?

17 Nisan'dan bu yana on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmak üzere Sarayburnu'ndan ayrıldı. Gemi, bugün saat 12.00'de İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak.

TCG ANADOLU TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip. Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor. Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip. TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.