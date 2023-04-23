TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndan geçti
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı neticesinde İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı’nda Pazartesi günü yurttaşların ziyaretine açılmıştı.
Toplam 79 bin 274 kişinin ziyaret ettiği gemi, bugün limandan demir aldı. Burada bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayan TCG Anadolu, 21 pare top atışı ve çimariva gerçekleştirdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ziyaretine gelen çocuklar ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte Dolmabahçe Ofisi’nin bahçesine çıkarak geminin geçişini izledi.
TCG Anadolu’ya boğaz geçişi sırasında helikopterlerin ve F-16’ların eşlik ettiği de görüldü.
Gemi daha sonra Karadeniz'e doğru seyrine devam edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent'ten kötü haber
- Erdoğan'dan seçim öncesi yeni hamle
- Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi!
- Muharrem İnce-Çetin Altan
- Vadettiği gıda devrimini madde madde anlattı
- Hatay yürüyor... Unutmak, affetmek, helalleşmek yok!
- Mansur Yavaş'tan Adıyaman çıkışı
- Fatih Altaylı: Arka camına yazdırmayı düşünüyorum
- Kılıçdaroğlu'ndan yeni tweet dizisi!
- Diyanet'ten 'Menzil' uyarısı