TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı neticesinde İstanbul Boğazı'ndan geçti.

AA
Yayınlanma: 23.04.2023 - 12:53
TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndan geçti
Abone Ol google-news

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı’nda Pazartesi günü yurttaşların ziyaretine açılmıştı.

Toplam 79 bin 274 kişinin ziyaret ettiği gemi, bugün limandan demir aldı. Burada bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayan TCG Anadolu, 21 pare top atışı ve çimariva gerçekleştirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ziyaretine gelen çocuklar ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte Dolmabahçe Ofisi’nin bahçesine çıkarak geminin geçişini izledi.

TCG Anadolu’ya boğaz geçişi sırasında helikopterlerin ve F-16’ların eşlik ettiği de görüldü.

Gemi daha sonra Karadeniz'e doğru seyrine devam edecek.


TCG Anadolu 23 Nisan Dolmabahçe

İlgili Haberler

TCG Anadolu töreninde dikkat çeken ayrıntı: Destici ve HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu yan yana

TCG Anadolu töreninde dikkat çeken ayrıntı: Destici ve HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu yan yana
İş dünyasından 23 Nisan mesajları

İş dünyasından 23 Nisan mesajları
Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan yazısı: 'Tüm acılar bitecek'

Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan yazısı: 'Tüm acılar bitecek'

En Çok Okunan Haberler