TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yayınlanma: 23.04.2023 - 12:53

Güncelleme: 23.04.2023 - 12:53

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı’nda Pazartesi günü yurttaşların ziyaretine açılmıştı.

Toplam 79 bin 274 kişinin ziyaret ettiği gemi, bugün limandan demir aldı. Burada bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayan TCG Anadolu, 21 pare top atışı ve çimariva gerçekleştirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ziyaretine gelen çocuklar ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte Dolmabahçe Ofisi’nin bahçesine çıkarak geminin geçişini izledi.

TCG Anadolu’ya boğaz geçişi sırasında helikopterlerin ve F-16’ların eşlik ettiği de görüldü.

Gemi daha sonra Karadeniz'e doğru seyrine devam edecek.