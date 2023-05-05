TCG Anadolu tartışması sürüyor... Tahrik sistemleri eleştiri konusu olmuştu

Yayınlanma: 05.05.2023 - 15:48

Güncelleme: 05.05.2023 - 15:48

TCG Anadolu ile ilgili ‘tahrik sistemi sorunu’ iddiası ilk kez geminin kızağa konduğu 2018 yılında gündeme geldi. Ancak geminin 10 Nisan’da hizmete girmesi ve 14 Mayıs seçimleri öncesi halka açılması tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Emekli Amiral Türker Ertürk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu geminin tahrik sisteminde yani makinesinde yani motorunda sorun var. Ayrıca bu sorun aşırı titreşim yaratıyor ve gemide bulunan diğer cihazlara da arıza yaptırıyor. İspanyollar şimdi bu tahrik sistemini değiştiriyorlar. Başlangıç maliyeti 30 milyon Euro. Ben vatanıma, TSK’ya ve kafasında tüy bitmemiş yetimin ve öksüzün hakkı olduğu kamunun parasına sahip çıkmaya çalıştım ve dedim ki; TCG Anadolu’yu yapan Sedef Tersanesi ve İspanyol Navantia ortaklığı bu sorunu aynen Juan Carlos’ta olduğu gibi çözsün ve teslim etsin” ifadelerini kullandı.

JUAN CARLOS I TEK SORUNLU GEMİ DEĞİL

Juan Carlos I’e dayanılarak dizayn edilmiş tek gemi TCG Anadolu değil. Avustralya donanmasına ait HMAS Canberra ve HMAS Adelaide gemileri 2014 ve 2015 yıllarında hizmete girdi. Bu iki gemide de tahrik sisteminde sorun tespit edildi. 2017 yılına gelindiğinde bu sorunlar o kadar ciddileşti ki gemiler tekrar kızağa çekildi. 2 yıl süren onarım çalışmalarının ardından sorunlar çözüldü ve gemiler tekrar hizmete girdi.

Daily Mail’in haberine göre, gemilerdeki tahrik sisteminin yarattığı titreşim “bir eğlence parkının sallanan zeminine” benziyordu. Hatta titreşim geminin boyasının dökülmesine dahi yol açmıştı. Daily Telegraph’ın haberinde ise üretici firmanın elektrik sorunlarını kullanım hatasına bağladığı, ancak geminin lojistiğinden sorumlu Teekay Shipping’in kullanıcı hatasını reddettiği belirtildi. Avustralya Savunma Bakanlığı, bu iki gemideki sorunlar yüzünden üretici firmalardan tazminat aldığını açıkladı.

Peki bu sorunlar Juan Carlos I’in dizaynını kullanan TCG Anadolu’da da mevcut mu? TCG Anadolu’nun muhtelif proje aşamasında görev almış gemi inşa yüksek mühendisi Kerem Orçun Yüksekdağ, “Marine Deal News” sitesine yazdığı makalede iddialara yanıt verdi.

TCG ANADOLU’NUN TAHRİK SİSTEMİ FARKLI

Yüksekdağ, makalesinde TCG Anadolu ve diğer üç gemi arasında donatım, inşa ve konfigürasyon bakımından farklılıklar bulunduğunu; Avustralya gemilerindeki hataların ‘azimut thruster’ değişikliği yapılarak giderildiğini belirtti. Bu sorunlar 2019-2020 yıllarında TCG Anadolu projesinin yüklenicisine bildirilmiş, konu sorgulanmıştı.

Yüksekdağ, İspanyol ve iki Avustralya gemisinde iki dizel makine +1 LM 2500 gaz türbini+2 POD sistemi varken TCG Anadolu’da beş dizel makine+2 POD olduğunu belirtti. Tahrik sistemi yerleşimindeki en ufak bir değişikliğin bile titreşimleri etkilediğini, bu nedenle aynı sorunların TCG Anadolu’da beklenmediğini vurguladı.

‘SİHA GEMİSİ’ DEMEK KISITLAYICI

Mühendis Yüksekdağ ayrıca, TCG Anadolu’ya ‘Siha gemisi’ denmesinin de kısıtlayıcı olduğunu belirtti. SİHA’ların yakın zamanda iniş kalkış testlerine başlayacağı doğru olsa da bu çok özellikli gemiye salt bir SİHA gemisini demenin kısıtlayıcı olduğunu, uluslararası mecralarda SİHA’ların kalkıp inebildiği ‘Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’ olarak bahsedilmesinin daha uygun olacağını söyledi.

TCG Anadolu, 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul Sarayburnu Limanı’nda 140 bin kişi tarafından ziyaret edildikten sonra İzmir Alsancak limanına demirledi. Gemi, 10 gün boyunca İzmir’de ziyaretlere açık olacak.