4 günde 2 kez: Yunan sahil güvenlik botu bu kez Datça'da görüldü

Yayınlanma: 23.09.2024 - 21:08

Güncelleme: 23.09.2024 - 21:12

20 Eylül 2024 tarihinde Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Bodrum ilçesinde lastik botta kaçak göçmenleri takip ettiği gerekçesi ile sınır ihlali yapmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı da konuya ilişkin, "20 Eylül 2024 tarihinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden 'Bodrum Akyarlar Meteor Koyu'nda bir lastik botun karaya çıktığı ve 1 kişinin ormanlık alana kaçtığı' ihbarının alınması üzerine olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik Botu (KB-35, KB-114) sevk edilmiş ve ihbar Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na iletilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurlarımız olay mahalline derhal intikal etmiş, Yunan Sahil Güvenlik unsurunun süratle kendi karasularına döndüğü tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

BU KEZ DATÇA'DA 'İHLAL'

Bunun üzerine Yunan Sahil Güvenlik ekipleri bu kez Datça'da görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Yunan ekiplerin Datça'nın bir koyunda karaya kadar geldiği ve bottan inerek zodiac botu denize çektiği, Yunanistan Sahil Güvenlik botunun nezaretinde koydan uzaklaştığı görüldü.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi:

"Türk makamlarının kayıtsızlığını ve umursamazlığını görünce Yunanistan cüretkarlığını bir üst seviyeye taşıdı

Bu defa Datça kıyılarına kadar gelen bir Yunan sahil güvenlik botundan karaya inen maskeli bir kişi karada bulunan zodiak botu denize çekerek, Yunanistan sahil güvenlik botunun nezaretinde koydan uzaklaştı

@TCDışişleri ve diğer ilgili makamlarımıza soruyorum: Yunan sahil güvenliği kıyılarımıza kadar girip, toprağımıza ayak bastıktan sonra elini kolunu sallaya sallaya çıkıp gidebilme cesaretini nereden buluyor? Dilinize doladığınız mavi vatan bu mudur? Bizim sahil güvenlik kuvvetlerimiz nerede? Yunanistan’ın pervasızlıklarına daha ne kadar sessiz kalacaksınız? Türkiye’nin düşürüldüğü bu utanç verici durumun hesabını sormayacak mısınız?"

Türk makamlarının kayıtsızlığını ve umursamazlığını görünce Yunanistan cüretkarlığını bir üst seviyeye taşıdı



Bu defa Datça kıyılarına kadar gelen bir Yunan sahil güvenlik botundan karaya inen maskeli bir kişi karada bulunan zodiak botu denize çekerek, Yunanistan sahil güvenlik… pic.twitter.com/Px53JLH6TQ — Namık Tan (@NamikTan) September 23, 2024

MİÇOTAKİS İLE ERDOĞAN'IN BİR ARAYA GELECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Öte yandan Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Miçotakis'in 24 Eylül'de BM Genel Kurulu marjında bir araya geleceğini açıklamıştı.