TDİ tarih verdi: Petrol ürünü taşıyan gemilere yeni zorunluluk

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 15:56

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 15:56

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TDİ), Türk boğazlarında bekleyen ham petrol yüklü gemilerle ilgili son gelişmelere ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

TDİ, her cins petrol ve her boğaz geçişi için geçerli olduğunu gösteren ek bir teyit mektubu uygulamasını genişletti.

TDİ, aptığı açıklamada, Türkiye'nin 6 Şubat'tan itibaren Türk boğazlarından petrol ürünleri taşıyarak geçecek olan gemilerden, ham petrol gemilerinde olduğu gibi, P&I sigortasının geçerliliğini gösteren bir mektup talep edeceğini bildirdi.