TDİ tarih verdi: Petrol ürünü taşıyan gemilere yeni zorunluluk
Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, boğazlardan geçecek petrol ürünü taşıyan gemilerden 6 Şubat itibari ile gemilerden "sigorta geçerlilik mektubu" göstermesini isteyeceğini bildirdi.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TDİ), Türk boğazlarında bekleyen ham petrol yüklü gemilerle ilgili son gelişmelere ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.
TDİ, her cins petrol ve her boğaz geçişi için geçerli olduğunu gösteren ek bir teyit mektubu uygulamasını genişletti.
TDİ, aptığı açıklamada, Türkiye'nin 6 Şubat'tan itibaren Türk boğazlarından petrol ürünleri taşıyarak geçecek olan gemilerden, ham petrol gemilerinde olduğu gibi, P&I sigortasının geçerliliğini gösteren bir mektup talep edeceğini bildirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sessizliğiyle eleştirilmişti: Soylu'dan açıklama
- Ateş cinayetinde çözülen düğüm
- 'Türk gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşacak'
- İsviçre Başkonsolosluğu da kapandı
- EYT görüşmesinde gerginlik
- Akşener’den Sinan Ateş’in ailesine ziyaret
- Borsa güne yükselişle başladı
- Azar da AKP’de işe yaramadı
- AYM'de başkan belli oldu
- AKP'de dikkat çeken gerileme