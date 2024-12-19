TDK 2024 yılının kelimesini seçmek için oylama başlattı! İşte listedeki kelimeler...
Türk Dil Kurumu ve Ankara Üniversitesi, 2024 yılının kelimesini belirlemek için oylama başlattı. "Algoritma", "dijital yorgunluk", "merhamet" gibi kelimeler arasından en çok oyu alan kelime, yılın kelimesi seçilecek. Oylama, TDK'nın internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.
Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi, "2024 yılının kelimesi"ni belirlemek için oylama başlattı.
Oylamanın amacı, Türkçe'nin küresel kültür içindeki yerini güçlendirmek, dilin uluslararası alandaki gücünü kültürel olarak desteklemek ve kelimeler üzerine düşünmeyi teşvik etmek olarak belirtildi.
Açıklamada, Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından önerilen kelimelerin, yapılan değerlendirme sonucunda 7’ye indirildiği ve halk oylamasına sunulduğu belirtildi. Oylamanın yüksek katılımla yapılması hedefleniyor.
YEDİ KELİMEDEN BİRİ SEÇİLECEK
Oylama, Türk Dil Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Katılımcılar, "Size göre 2024 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?" sorusuna yanıt verirken şu 7 kelimeden birini seçecek:
"algoritma", "dijital yorgunluk", "kalabalık yalnızlık", "merhamet", "yabancılaşma", "yapay zeka" ve "yüzleşme".
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