TDK 2024 yılının kelimesini seçmek için oylama başlattı! İşte listedeki kelimeler...

Yayınlanma: 19.12.2024 - 12:38

Güncelleme: 19.12.2024 - 12:38

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi, "2024 yılının kelimesi"ni belirlemek için oylama başlattı.



Oylamanın amacı, Türkçe'nin küresel kültür içindeki yerini güçlendirmek, dilin uluslararası alandaki gücünü kültürel olarak desteklemek ve kelimeler üzerine düşünmeyi teşvik etmek olarak belirtildi.

Açıklamada, Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından önerilen kelimelerin, yapılan değerlendirme sonucunda 7’ye indirildiği ve halk oylamasına sunulduğu belirtildi. Oylamanın yüksek katılımla yapılması hedefleniyor.

YEDİ KELİMEDEN BİRİ SEÇİLECEK

Oylama, Türk Dil Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Katılımcılar, "Size göre 2024 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?" sorusuna yanıt verirken şu 7 kelimeden birini seçecek:



"algoritma", "dijital yorgunluk", "kalabalık yalnızlık", "merhamet", "yabancılaşma", "yapay zeka" ve "yüzleşme".