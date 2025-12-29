TDK duyurdu: 2025'in kelimesi belli oldu

Türk Dil Kurumu tarafından halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi 'dijital vicdan' oldu.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabından 2025 yılı kelimesinin 'dijital vicdan' olduğunu duyurdu.
TDK'dan yapılan açıklamada, İLAUM işbirliğinde yürütülen "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı" çalışmasında Değerlendirme Kurulu ve halktan gelen önerilerin değerlendirilmesiyle belirlenen 5 kelime/kavramın halkın oylamasına açılmıştı.
"dijital vicdan, vicdani körlük, çorak, eylemsiz merhamet ve tek tipleşme" kelimeleri oylandı. En çok oyu dijital vicdan aldı.