TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: AKP artık yoruldu

22 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP’nin yorulduğunu, enerjisinin düştüğünü belirterek, “değişim” gerektiğini, bunu da kendilerinin yapacağını dile getirdi. Sarıgül, hastane, otoyol, köprü gibi yerlere garantiler verildiğini belirterek, kendilerinin çiftçiye alım garantisi getirerek üretimi artıracaklarını söyledi. Sarıgül, “Çatı aday isteyenler, ilk turda kendi oylarını saklamak istiyorlar. İlk turda kesinlikle çoklu aday olması lazım” dedi.

Sarıgül, önümüzdeki pazar günü partisinin yapacağı kurultay öncesinde Ankara’daki basın temsilcileriyle bir araya geldi. Siyasetin dilini değiştireceklerini, bu alana nezaket ve zarafet getireceklerini anlatan Sarıgül, “Nasıl köprülere, otoyollara, hastanelere garantiler veriliyor biz de çiftçilere alım garantisi vereceğiz ve ekim yapılmayan bir tek toprağımız kalmayacak. Laf değil, çözüm üreteceğiz” diye konuştu.

Sarıgül, AKP’nin 20 yıldır iktidarda olması nedeniyle yorulduğunu ve enerji düşüklüğü yaşadığını belirterek, “Değişim kurultayımızda çare programını açıklayacağım. Hedefimiz, geliri tabana yaymak. Öğrenciler zor durumda, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) sorunu çözemiyor. Biz bu yapıyı değiştireceğiz ve öğrenci ağırlama merkezleri kuracağız. Beyin göçünü önleyeceğiz” dedi.

Kurultayda parti genel başkanını tüm üyelerin seçeceğini anlatan Sarıgül, “Ben iyi bir teşkilatçıyım. Bu konuda iddialıyım. Gençlik kollarından başladım. Üç yıl sonra milyonların katılacağı bir seçimle genel başkan seçilecek. Örgütlenmemiz tamamlandı. Pazar günü yapılacak kurultay ile seçime katılma hakkı elde ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

‘GÜNDEM FATURALAR’

Demokratik parlamenter sistemi savunduklarını, seçimin ilk turunda her partinin kendi adayı ile yarışması gerektiğini belirten Sarıgül, şöyle konuştu:

“AKP herkesi ofsayta düşürüyor. Kimse gündemi konuşmuyor. Biz esnafın sorunlarını, elektrik, doğalgaz faturalarını konuşacağız. Biz ofsayta düşmeyeceğiz. Hem futboldaki hem de siyasetteki ofsaytları kaldıracağız. Başkanlık sistemi ülkemizi yoruyor. Cumhurbaşkanlığı makamı partili değil bağımsız olmalı. Yaşamım Demirel’e muhalefetle geçti. Ancak cumhurbaşkanı olunca hepimizin cumhurbaşkanı oldu. Bunu kendisine de söyledim. Türkiye’nin her alanına ulaşıyoruz. Gezilerimizde negatif bir olayla karşılaşmadık.”