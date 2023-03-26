TDP lideri Mustafa Sarıgül'den ABD'ye tepki

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Hakları Raporu'na ilişkin, "Türkiye'ye ve dünyaya insan hakları konusunda sicil veremeyecek bir ülke varsa o da ABD'dir" ifadesini kullandı.

AA
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 19:33
TDP lideri Mustafa Sarıgül'den ABD'ye tepki
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Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının her yıl bir rapor yayınladığını ve dünya ülkelerine insan hakları konusunda sicil verdiğini ifade etti.

Her yıl olduğu gibi 2022 İnsan Hakları Raporu’nda da Türkiye’nin eleştirildiğini belirten Sarıgül, şunları kaydetti:

“Demokraside, insan haklarında eksikliklerimiz olabilir. Bunları kendi içimizde tartışırız ama ABD’nin bize sicil vermesini asla kabul etmeyiz. Bu raporun içinde ne yazarsa yazsın, bizim için hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Türkiye’yi bölmek isteyen terör örgütüne helikopter vereceksiniz, terör örgütü mensuplarıyla halay çekeceksiniz, sonra da kalkıp bize insan hakları dersi vereceksiniz. Hadi oradan. Türkiye’ye ve dünyaya insan hakları konusunda sicil veremeyecek bir ülke varsa o da ABD’dir.” 


TDP Mustafa Sarıgül ABD

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