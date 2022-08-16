TEB duyurdu: Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği yargıya taşınıyor

16 Ağustos 2022 Salı, 11:55

TEB, dün yaptığı yazılı açıklama ile 12 Ağustos günü Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin iptali için dava açacaklarını duyurdu. TEB’in konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kamuda görev yapan sağlık çalışanlarının alacakları ek ödemelerin usul ve esaslarını belirleyen ve 12 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği” ile kamu eczacılarının görmezden gelinmesi sadece kamuda görev yapan meslektaşlarımızda değil bütün eczacı kamuoyunda haklı bir tepkiyle karşılanmıştır. Türk Eczacıları Birliği olarak daha önce de ifade ettiğimiz gibi akademik geçmişleri ve görev yerlerinde aldıkları risk itibariyle stratejik personel statüsünde çalışan meslektaşlarımız bu yönetmelik ile yok sayılmıştır. Sağlık sisteminin gizli kahramanları olan meslektaşlarımız, söz konusu düzenlemede kendilerine reva görüleni değil hakkı olanı istemektedir.

“TEB, ÇALIŞMA BARIŞINI BOZAN BU DÜZENLEMENİN İPTALİ İÇİN...”

Düzenlemeye ilişkin itirazlarımızı içeren basın açıklamamızda Bölge Eczacı Odalarımız ve meslektaşlarımız ile birlikte başlatmış olduğumuz eylem planımız doğrultusunda bütün meslektaşlarımız hak ettikleri değeri alana kadar omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyurmuştuk. Bu çerçevede Türk Eczacıları Birliği kamu eczacılarının yaşadığı ücret adaletsizliğini derinleştiren, sağlık personeli arasındaki çalışma barışını bozan bu düzenlemenin iptali için konuyu yargıya taşıma kararı almıştır.”