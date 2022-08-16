TEB duyurdu: Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği yargıya taşınıyor
Türk Eczacıları Birliği (TEB), Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’yle ilgili “Türk Eczacıları Birliği kamu eczacılarının yaşadığı ücret adaletsizliğini derinleştiren, sağlık personeli arasındaki çalışma barışını bozan bu düzenlemenin iptali için konuyu yargıya taşıma kararı almıştır” dedi.
TEB, dün yaptığı yazılı açıklama ile 12 Ağustos günü Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin iptali için dava açacaklarını duyurdu. TEB’in konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Kamuda görev yapan sağlık çalışanlarının alacakları ek ödemelerin usul ve esaslarını belirleyen ve 12 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği” ile kamu eczacılarının görmezden gelinmesi sadece kamuda görev yapan meslektaşlarımızda değil bütün eczacı kamuoyunda haklı bir tepkiyle karşılanmıştır. Türk Eczacıları Birliği olarak daha önce de ifade ettiğimiz gibi akademik geçmişleri ve görev yerlerinde aldıkları risk itibariyle stratejik personel statüsünde çalışan meslektaşlarımız bu yönetmelik ile yok sayılmıştır. Sağlık sisteminin gizli kahramanları olan meslektaşlarımız, söz konusu düzenlemede kendilerine reva görüleni değil hakkı olanı istemektedir.
“TEB, ÇALIŞMA BARIŞINI BOZAN BU DÜZENLEMENİN İPTALİ İÇİN...”
Düzenlemeye ilişkin itirazlarımızı içeren basın açıklamamızda Bölge Eczacı Odalarımız ve meslektaşlarımız ile birlikte başlatmış olduğumuz eylem planımız doğrultusunda bütün meslektaşlarımız hak ettikleri değeri alana kadar omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyurmuştuk. Bu çerçevede Türk Eczacıları Birliği kamu eczacılarının yaşadığı ücret adaletsizliğini derinleştiren, sağlık personeli arasındaki çalışma barışını bozan bu düzenlemenin iptali için konuyu yargıya taşıma kararı almıştır.”
İlgili Haberler
- Hekimlerden Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı ek ödeme yönetmeliğine tepki: 'Beyaz reform' değil ayrımcılık
- Türk Eczacıları Birliği, Ek Ödeme Yönetmeliği'nin yeniden düzenlenmesini istedi
- Bakan Kirişci tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu
- Sağlık personeline ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
- Ek ödeme bekleyen radyoloji teknisyenlerinin izinleri iptal edildi
-
Video Haberler
- Sultanbeyli'de feci kaza: Eski futbolcu kurtarılamadı
- ABD'ye yerleşmişti... 'Bu arabayı Türkiye'de alamazdım'
- TEM'in ortasına çıktı kazaya neden oldu
- Şoför kaza yaptı, camları yumrukladı
- 'Bahçeli erken seçim çağrısı yapabilir'
- 'Vakalar arttı, ölümcüllüğü azaldı'
- Üçüncü ittifak için tarih verildi
- Fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı
- İmamoğlu: '85 milyar TL'lik rant sağlanmış'
- Köylerde 'kablo hırsızlığı' yapan 3 şüpheli tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- Kaldıkları yer erkek öğrenci yurduna çevrildi
- O artık Soylu'nun danışmanı!
- Suriyeli avukat sınır dışı edildi
- Müdürlükten açığı gizleme çabası