Tebliğciler pavyonda dua etti

Yayınlanma: 05.12.2023 - 11:08

Güncelleme: 05.12.2023 - 11:14

Belirli aralıklarla ortaya çıkan ‘tebliğci’ görüntülerine bir yerini daha eklendi. Tebliğciler; tekel bayii, kahve, kafeterya ve gazinonun ardından bu kez de pavyona gitti.

Manisa’da çekilen görüntülerde, pavyona giren tebliğcilerin müziği durdurduktan sonra pavyondakilere seslendiği görüldü. Tebliğcinin dualarına mekanda bulunanlar da hep bir ağızdan "amin" dedi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Tebliğciler geçen yıl da yılbaşı gecesi yeni yıl kutlamalarının yapıldığı Taksim’e giderek bölgedeki insanları kafirlikle suçlamıştı. Alkol kullanılan mekanlarda insanlara tebliğ yapmaya çalışan aynı grup, tekel bayilerine de çeşitli bildiriler dağıtmıştı.