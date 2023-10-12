Tedavi için gittiği acil serviste cerrahi makasla saldırdı!

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde eli ile kolunda kesikler olup, acil servise başvuran K.Ç., (21) müdahale sırasında sağlık görevlileri ile tartışıp, araya giren güvenlik personeline cerrahi makas ile saldırdı. Olayda 1 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 13:01
Tedavi için gittiği acil serviste cerrahi makasla saldırdı!
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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Eli ile kolunda kesikler bulunan K.Ç., tedavi için hastanenin acil servisine geldi. 

Burada eline dikiş atmak isteyen sağlık görevlileri ile tartışan K.Ç., araya giren güvenlik personeline de cerrahi makas ile saldırdı.

Bir güvenlik görevlisi hafif yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü. 

Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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