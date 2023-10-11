Zeytin hasadı yaparken arıların saldırdığı şahıs hayatını kaybetti

Mersin Erdemli'de zeytin hasadı yaparken yaban arılarının saldırısına maruz kalan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 14:14
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Olay, Erdemli ilçesine bağlı Hacıhalilarpaç Mahallesi Deligelin mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bahçede bulunan zeytin ağaçlarını hasat eden 54 yaşındaki Muharrem Yetim'e yaban arıları saldırdı. 

Arıların birkaç yerinden soktuğu Yetim'in fenalaşması üzerine çevresindekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada araca alınan Yetim, ambulansın ulaşacağa noktaya getirildi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yetim'i araçtan alarak ambulansa taşıyıp ilk müdahaleyi yaptı.

Durumu kritik olan Yetim, ambulansla götürüldüğü MÜ Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Mersin yaban arısı hayatını kaybetti

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