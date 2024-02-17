Tefecilik operasyonunda 48 şüpheli yakalandı
Bitlis'te 61 adrese eş zamanlı düzenlenen tefecilik operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde tefecilik yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda tefecilik suçunu işleyerek birçok kişiyi mağdur ettiği belirlenen 53 şüphelinin yakalanması için il merkezi ile Tatvan, Güroymak, Hizan, Mutki, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Göz Atın
Operasyonda 48 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada 2 av tüfeği, tabanca, çok sayıda çek, senet, doküman ile dijital materyal ele geçirdi.
Ekipler, 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Anagold Madencilik'in çevre izin ve lisansı iptal edildi
- 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket
- Döner ustasının Kurum'a yanıtı gündem oldu
- Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
- '9 ilimiz ve 3 ülke tehlikede'
- Cumhur'un Mansur Yavaş planı!
- 387 hakim ve savcı hakkında inceleme
- 'Kredi kartına kısıtlama yerine...'
- Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu
- 'AKP'ye bırakılamaz'