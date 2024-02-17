Tefecilik operasyonunda 48 şüpheli yakalandı

Bitlis'te 61 adrese eş zamanlı düzenlenen tefecilik operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 23:47
Tefecilik operasyonunda 48 şüpheli yakalandı
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Valiliğin açıklamasına göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde tefecilik yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda tefecilik suçunu işleyerek birçok kişiyi mağdur ettiği belirlenen 53 şüphelinin yakalanması için il merkezi ile Tatvan, Güroymak, Hizan, Mutki, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Operasyonda 48 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada 2 av tüfeği, tabanca, çok sayıda çek, senet, doküman ile dijital materyal ele geçirdi.

Ekipler, 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


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