Teğmen Eroğlu’ndan rahatsız oldular

Kara Harp Okulu’nu birincilikle bitiren Ordu Akkuşlu Teğmen Ebru Eroğlu’nun onuruna Akkuş’taki İstiklal Caddesi’ne “Akkuş’umuzun Gururu” ifadesiyle asılan afiş kaldırılmasına CHP’den tepki geldi.

Teğmen Eroğlu’ndan rahatsız oldular
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Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 16.09.2024 - 04:00

CHP, Altınordu’ya, “Kara Harp okulu birincisi hemşehrimiz Teğmen Ebru Eroğlu gururumuzdur” yazılı afiş astı. Ancak Eroğlu’nun bu afişi de kaldırıldı.

CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, “Akkuş’taki afişin kaldırılmasının ardından Altınordu ilçesi Hükümet Caddesi’nde Eroğlu’nun pankartını astık. Sabah ise pankartın yerinde olmadığını gördük. Araştırmamız sonucu pankartı Ordu Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının kaldırdığını öğrendik. Bunun üzerine pankartı tekrar astık. Ancak Belediye Çalışanları biz polis memuruyuz diyerek binada pankartın ucunun bağlı olduğu mal sahiplerine pankartı kaldırın dediler. Mustafa Kemal’in askerinden neden rahatsızsınız?” dedi.


Etiketler: #Teğmen #Teğmen Ebru Eroğlu #Ebru Eroğlu

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