Teğmenler dosyasında yeni gelişme: Amirlere ‘olumsuz görüş’ dayatması!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 19:50

Güncelleme: 04.12.2024 - 19:50

30 Ağustos Zafer Bayramında Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninden sonra “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve kılıç çatarak yemin eden 5 teğmen hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak dosya, Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) gönderilmişti.

Teğmenler birlikte sıralı amirleri Alay Komutan Vekili, Tabur Komutanı ve Bölük Komutanının da ihracı istenmişti.

İhracı istenen teğmenlerle ilgili YDK, soruşturma dosyasını yeniden sınıf okullarına gönderdi. Teğmenlerin Tabur Komutanı Binbaşı S.İ., olumsuz kanaat vermemiş ve görevden alınmıştı.

Teğmenlerin ihraç edilebilmesi için sıralı amirlerinin olumsuz kanaat vermesi gerekirken görevden alınan komutanların yerine gelen isimler 3 ayı doldurmadığı için sicil veremiyor.

DOSYA YENİDEN GÖNDERİLDİ

TELE1'den Ersin Eroğlu'nun güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, ihracı istenen teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç hakkında komutanlarının ‘olumsuz’ kanaat yazmadığı için YDK’nın dosyayı yeniden sınıf okullarına gönderdiğini belirtti.

“AMİRE SİCİL YAZMASI İÇİN BASKI YAPILIYOR”

Konuyla ilgili T24'de açıklamalarda bulunan teğmenlerin avukatı Serdar Öztürk, dosyanın sicil değişikliği amacıyla gönderildiğini belirterek şunları söyledi:

“Sicilleri temiz. Bu haldeyken YDK ayırma işlemi yapamaz. Sicilleri ‘olumsuz’ yazmak için geri gönderdiler. Olayların ardından Tabur Komutanı, 58. Tugay'a gönderilmişti. Yerine gelen amir 3 ayı dolduramadığı için sicil yazamaz. Ancak şu an onun üstünde de yazması yönünde baskı kuruluyor. Siviller askeriyeye girdi ve resmen yönlendiriyor.”