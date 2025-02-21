'Tehdit' ediliyordu: Mersin'de fırıncıya sokak ortasında silahlı saldırı!
Mersin'in Tarsus ilçesinde fırın işleten Atılgan Terru (53), sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan Terru hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Nur Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında fırınını açmak için yürüyen Atılgan Terru'ya kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açıldı.
BİR SÜREDİR TEHDİT EDİLİYORDU
Hedef olduğu kurşunlarla yaralanan Terru, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kaçarken, Terru'nun bir süredir kendisi gibi lavaş ekmek üreten kişiler tarafından tehdit edildiği iddia edildi.
Öte yandan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Terru'nun yürüdüğü sokağa gelen şüphelinin bir süre bekledikten sonra ateş edip, uzaklaştığı yer alıyor.
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