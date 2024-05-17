Tehlikeye davetiye! Otoyolda otobüsün arkasına tutunup patenle yolculuk etti

Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:23

Güncelleme: 17.05.2024 - 10:23

D-100 Otoyolu'nda Merter – Cevizlibağ arasında sefer yapan İETT otobüsünün arkasına tutunan patenli bir kişi bu şekilde metrelerce ilerledi. Kendi hayatını tehlikeye atarak yolculuk yapan kişi otobüs yolcularından birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde patenli gencin, otobüsün arkasına tutunduğu sırada tehlikeli manevralar yaptığı anlar görülüyor. Gencin zaman zaman tek elini bırakarak yolculuk yaptığı görüntüler de dikkat çekiyor.