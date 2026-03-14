Tehlikeyi dünya gördü Türkiye'deki iktidar görmüyor: Hizbuttahrir Avusturalya’da yasakladı!

Raşidihilafet devletini (4 halife dönemi) kurmak için 40 farklı ülkede örgütlü çalışan ve Yargıtay’ca terör örgütü sayılan Filistin merkezli Hizbuttahrir; Türkiye’nin İzmir’den Van’a uzanan 50 farklı bölgesi ve İzmir’den Diyarbakır’a uzanan 11 farklı üniversitesinde örgütlü durumda. Bunun yanı sıra örgütün ilköğretim ve ortaöğretim kademesi öğrencileri hedef aldığı, adeta paralel hilafet eğitim sistemi olarak tanımlanabilecek sohbet halkaları da mevcut.

AVUSTURALYA’DA YASAKLANDI

Hizbuttahrir bu örgüt ağıyla Türkiye’de hilafet ve İsrail’le savaş çığırtkanlığı yaptığı eylemler gerçekleştirirken, diğer cemaatleri de “Gazze gündemiyle” etki alanına çekmeyi hedefliyor. Türkiye’de bu denli geniş sahada çalışmalar yapan örgüt ise dünyanın öbür ucundaki Avusturalya’da yasaklandı. Avusturalya’da yeni çıkarılan yasalar kapsamında Hizbuttahrir, “yasaklı nefret örgütü” olarak listelendi.

ÜYE VE DESTEK SAĞLAYANLARA 15 YILA KADAR HAPİS

Bu yeni yasalarla birlikte; bundan sonra Avusturalya’da Hizbuttahrir’e üye olan, örgüt için eleman toplayan, eğitim veya fon sağlayan ya da maddi destek sağlayan kişilerin yasayı ihlal etmiş sayılacak ve en fazla 15 yıl hapis cezasına çarptırılacak.