TEİAŞ'a ait ana trafo hattında korkutan yangın

Van’ın Başkale ilçesindeki ana trafo hattında yangın çıktı. Büyük korkuya neden olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İHA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 16:41
TEİAŞ'a ait ana trafo hattında korkutan yangın
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Van’ın Başkale ilçesinde TEİAŞ’a ait ana trafoda öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Yangına müdahale sürerken, Tuşba Grup Amirliğinden 2 araç, Gürpınar Grup Amirliğinden de 1 araç destek için Başkale ilçesine gönderildi.

Yangın nedeniyle alevlerin ve dumanın gökyüzünü kapladığı bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.


Van Başkale Yangın trafo
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