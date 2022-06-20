TEİAŞ'a ait ana trafo hattında korkutan yangın
Van’ın Başkale ilçesindeki ana trafo hattında yangın çıktı. Büyük korkuya neden olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Van’ın Başkale ilçesinde TEİAŞ’a ait ana trafoda öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Yangına müdahale sürerken, Tuşba Grup Amirliğinden 2 araç, Gürpınar Grup Amirliğinden de 1 araç destek için Başkale ilçesine gönderildi.
Yangın nedeniyle alevlerin ve dumanın gökyüzünü kapladığı bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.
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