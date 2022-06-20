Kocaeli’de ilaç fabrikasında yangın
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir ilaç fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir ilaç fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.
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