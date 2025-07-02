TEİS Genel Başkanı Saydan'dan kritik uyarı: Eczaneler mali krizin eşiğine geldi!

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, eczacıların ilaç fiyatları nedeniyle yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yaptı.

Euro kurunun piyasalarda 47 TL'ye ulaşmasına rağmen ilaç fiyatlarının hâlâ 21,67 TL üzerinden hesaplandığını belirten Saydan, oluşan farkın eczacıları zarara uğrattığını vurguladı.

Türkiye genelinde eczacıların artan maliyetler ve bulunamayan ilaçlar nedeniyle zor günler geçirdiğini, mali krizin eşiğine geldiğini ifade eden Saydan, "İlaç temininde yaşanan sıkıntılar ve giderlerin hızla yükselmesi, sektördeki pek çok eczaneyi malî bir bataklığa sürüklüyor. Eczacılar, mesleklerini icra etmeye çalışırken üst üste gelen ekonomik sorunlar nedeniyle işletmelerini ayakta tutmak için kredi üstüne kredi çekerek çarkı döndürmeye çalışıyorlar. İlaç Fiyat Kararnamesi'nin (İFK) günümüz ekonomik şartlarına uygun olarak güncellenmesi gerekiyor" dedi. Saydan, özellikle çocuk psikiyatri ilaçları, kanser, parkinson ve tüp bebek tedavinde kullanılan ilaçların piyasada bulunmadığını belirtti.

"İLAÇLARA YAPILAN ZAMLAR ECZACININ CEBİNE GİRMİYOR"

İlaç fiyatlarındaki artışın eczacıların kârlarını artırdığı yöndeki algının yanlış olduğunu kaydeden Saydan, "İlaç zammı dönemlerinde aradaki farkın eczacının cebine girdiği algısı tamamen yanlıştır. Tam tersine, düşen kârlılıklar ve bazı firmaların mevzuata aykırı uygulamaları sebebiyle eczacının neredeyse hiç kâr etmediği ilaçların sayısı hızla artıyor. İFK’daki baremler enflasyona uygun şekilde güncellenmediği sürece, kârlılığı düşük olan ilaçlarla eczanelerin uzun süre ayakta kalması mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM İÇİN TİTCK VE SGK ADIM ATMALI"

İlaç krizinin çözümü için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) büyük iş düştüğünü belirten Saydan, “SGK'nın da acilen kamu kurum indirimleri (ilaç firmalarının SGK’na yaptığı özel iskontolar) için tedbir alması veya vazgeçmesi, vazgeçmek istemiyorsa kurum olarak bu indirimleri firmaların yapmasını sağlanmalıdır. Özetleyecek olursak eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak ilaç sorunu çözümü için Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ciddi adımlar atması gerekiyor" dedi.