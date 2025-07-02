Cumhuriyet Gazetesi Logo
TEİS Genel Başkanı Saydan'dan kritik uyarı: Eczaneler mali krizin eşiğine geldi!

TEİS Genel Başkanı Saydan'dan kritik uyarı: Eczaneler mali krizin eşiğine geldi!

2.07.2025 14:11:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
TEİS Genel Başkanı Saydan'dan kritik uyarı: Eczaneler mali krizin eşiğine geldi!

Ülke genelinde eczanelerin ilaç temininde yaşanan ciddi sıkıntılar ve ekonomik baskılar nedeniyle mali krizin eşiğine geldiğini belirterek, "Eczacılar, mesleklerini icra etmeye çalışırken üst üste gelen ekonomik sorunlar nedeniyle işletmelerini ayakta tutmak için kredi üstüne kredi çekerek çarkı döndürmeye çalışıyorlar. İlaç Fiyat Kararnamesi'nin (İFK) günümüz ekonomik şartlarına uygun olarak güncellenmesi gerekiyor" dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, eczacıların ilaç fiyatları nedeniyle yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yaptı.

Euro kurunun piyasalarda 47 TL'ye ulaşmasına rağmen ilaç fiyatlarının hâlâ 21,67 TL üzerinden hesaplandığını belirten Saydan, oluşan farkın eczacıları zarara uğrattığını vurguladı.

Türkiye genelinde eczacıların artan maliyetler ve bulunamayan ilaçlar nedeniyle zor günler geçirdiğini, mali krizin eşiğine geldiğini ifade eden Saydan, "İlaç temininde yaşanan sıkıntılar ve giderlerin hızla yükselmesi, sektördeki pek çok eczaneyi malî bir bataklığa sürüklüyor. Eczacılar, mesleklerini icra etmeye çalışırken üst üste gelen ekonomik sorunlar nedeniyle işletmelerini ayakta tutmak için kredi üstüne kredi çekerek çarkı döndürmeye çalışıyorlar. İlaç Fiyat Kararnamesi'nin (İFK) günümüz ekonomik şartlarına uygun olarak güncellenmesi gerekiyor" dedi. Saydan, özellikle çocuk psikiyatri ilaçları, kanser, parkinson ve tüp bebek tedavinde kullanılan ilaçların piyasada bulunmadığını belirtti.

"İLAÇLARA YAPILAN ZAMLAR ECZACININ CEBİNE GİRMİYOR"

İlaç fiyatlarındaki artışın eczacıların kârlarını artırdığı yöndeki algının yanlış olduğunu kaydeden Saydan, "İlaç zammı dönemlerinde aradaki farkın eczacının cebine girdiği algısı tamamen yanlıştır. Tam tersine, düşen kârlılıklar ve bazı firmaların mevzuata aykırı uygulamaları sebebiyle eczacının neredeyse hiç kâr etmediği ilaçların sayısı hızla artıyor. İFK’daki baremler enflasyona uygun şekilde güncellenmediği sürece, kârlılığı düşük olan ilaçlarla eczanelerin uzun süre ayakta kalması mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM İÇİN TİTCK VE SGK ADIM ATMALI"

İlaç krizinin çözümü için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) büyük iş düştüğünü belirten Saydan, “SGK'nın da acilen kamu kurum indirimleri (ilaç firmalarının SGK’na yaptığı özel iskontolar) için tedbir alması veya vazgeçmesi, vazgeçmek istemiyorsa kurum olarak bu indirimleri firmaların yapmasını sağlanmalıdır. Özetleyecek olursak eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak ilaç sorunu çözümü için Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ciddi adımlar atması gerekiyor" dedi.

İlgili Konular: #Ekonomik kriz #eczane #TEİS

İlgili Haberler

SGK'nin yeni düzenlemeleri yargıya taşındı: Radyoopak ilaçlar artık eczanelerden alınamayacak!
SGK'nin yeni düzenlemeleri yargıya taşındı: Radyoopak ilaçlar artık eczanelerden alınamayacak! TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, "SGK tarafından yapılan yeni düzenleme ile radyoopak ilaçlar eczanelerden temin edilemeyecek" açıklamasında bulundu. Saydan, söz konusu düzenlemeyi yargıya taşıdıklarını da belirtti.
AKP'den yeni kanun teklifi: 'Eczanelerde tıbbi kenevir satışı yapılsın'
AKP'den yeni kanun teklifi: 'Eczanelerde tıbbi kenevir satışı yapılsın' AKP'nin Meclis'e sunduğu "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde, tıbbi amaçlı kenevirin eczanelerde satılmasına yönelik düzenleme yer aldı. Söz konusu teklife göre, üretim ve satış süreci devlet denetiminde yürütülecek, ürünler elektronik sistemle izlenecek.
Eczaneler iflas tehlikesiyle karşı karşıya: 'Önlem alınmazsa 2025'te sağlık kapısı kapanacak'
Eczaneler iflas tehlikesiyle karşı karşıya: 'Önlem alınmazsa 2025'te sağlık kapısı kapanacak' İflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, "Sesimiz duyulmazsa 2025 sağlık kapısının kapandığı bir yıl olacak" dedi.