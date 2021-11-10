TEİS, geri ödeme listesinden çıkartılan ilaçlar için dava açtı

10 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), 52 ilacı ödeme kapsamından çıkaran karar ve tebliğ değişikliğini yargıya taşıyarak Danıştay’da iki dava açtı. TEİS Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, “Danıştay’a açtığımız iki davayla, eczane eczacılarının sendikası olarak, ilaç hizmetlerimizi aksatacak, ekonomik yönden hizmetimize ve vatandaşlarımıza negatif olarak yansıyacak bu uygulamaları hukuki hakkımızı kullanarak yargıya taşıdık” dedi.

8 Eylül 2021 tarihli 31592 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararını ve Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği’ ile ağrı kesici ve kas gevşetici merhem ve spreyler, antiseptik ve ağrı kesici etkileri bulunan boğaz spreyleri ve çocuk diş jelleri dahil 52 ilaç, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesinden çıkartılmıştı. Bu ilaçlara ihtiyaç duyan yurttaşlar ceplerinden ödeme yaparak bu ilaçları alabiliyor. TEİS’in Danıştay’a sunulan dava metninde, sosyal devletin yurttaşlarını hastalıklar dahil çeşitli risklere karşı korumakla yükümlü olduğu vurgulandı. Keza, sadece parasal tasarruf sağlamayı amaçlayan dava konusu düzenlemeler, doktorların geri ödeme kapsamında olan daha pahalı ilaçları reçete edecek olması nedeniyle bu amacı da gerçekleştiremeyecektir” ifadelerine yer verdi.

DEVAM EDECEK

TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, bunun bir başlangıç olduğunu, başka ilaç gruplarının da yavaş yavaş ödeme kapsamından çıkacağını düşündüklerini belirterek, “Bu şekilde olan kısıtlama asla tasarruf getirmeyecek, sağlık sistemini hastaların defalarca kullanması suretiyle beklenenin aksine başvuru sayısında ve sağlık harcamalarında artışa neden olacaktır. Nihayetinde ise vatandaşın ilaçlara ulaşımı engellenmiş ve cebinden ilaç için çıkacak olan ücret fazlalaşmış olacak” dedi.