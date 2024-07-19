TEİS'ten 'sahte güneş kremi' uyarısı!

Yayınlanma: 19.07.2024 - 11:11

Güncelleme: 19.07.2024 - 11:11

TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan'ın yaptığı açıklamada, sahte güneş kremlerine karşı yurttaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Yaz aylarında talebin artması nedeniyle çok sayıda sahte ürünün piyasaya sürülebildiğine işaret eden Saydan, açıklamasında şunları ifade etti:

"Güneş koruyucuları UV ışınlarını emerek, dağıtarak veya yansıtarak cildi koruyan ve sürülerek uygulanan krem, losyon, yağ, sprey veya jel formunda kozmetik preparatlardır. Türkiye'de yıllık ortalama 10 milyon kutu güneş koruyucu ürünleri satıldığı tahmin ediliyor. Bu ürünlerin geniş spektrumlu olması ve kızılötesi ışınlara karşı da koruma sağlaması gerekiyor. Bu özellikleri barındırmayan ürünler güneşten tam koruyamaz ve ilgili ürünler cilt yaşlanmasına karşı etki, lekelenmeyi önleme, en önemlisi güneş yanığı ve ilerleyen dönemlerde cilt kanseri riskine karşı koruma işlevlerini yerine getiremez.

"SAYI DEĞERİ NE KADAR ARTARSA KORUMA DA O KADAR GÜÇLENİR"

SPF; 'sun protection factor', 'güneş koruma faktörü' anlamına gelmektedir. Bu faktör, sayısal olarak 15-50 arasında koruyuculuk etkisi gösterebilir. Sayı değeri ne kadar artarsa koruma da o kadar güçlenecektir.

Eczanelerimizde, Sağlık Bakanlığı kontrolünde ve denetiminde çalıştığı için asla sahte ürün bulunmaz. Bu yüzden vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalılar, güneş kremi ve dermokozmetik ürünleri mutlaka eczanelerimizden almalılar. Eczane dışında satışı yapılan bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından denetiminin daha da sıklaştırılarak caydırıcı cezaların uygulanmaya devam etmesi gerekiyor.

SAHTE ÜRÜN NASIL AYIRT EDİLİR?

Sahte ürünle gerçek ürünü ayırt etmek zordur, o yüzden güvenilir kanaldan satın alınması gerekiyor. Alınacak ürünün markasına, barkoduna, rengine, kıvamına bakılması önemlidir. Kullandıktan sonra bozuluyorsa, kıvamı kokusu değişiyorsa, kötü koku oluşuyorsa dikkatli olmakta fayda var. Ancak bunların hiçbiri güvenilir kanaldan alınmadıkça sahte ürünün önlenmesi mümkün değildir."