Tek ayak üzerinde 10 saniye duramayanların ölüm riski daha yüksek

25 Haziran 2022 Cumartesi, 18:31

British Journal of Sports Medicine'nin yayınladığı bir araştırma raporuna göre, tek ayak üzerinde 10 saniye duramayan orta yaşlı ve yaşlı bireylerin, gelecek 10 sene içerisinde ölme ihtimali diğerlerine göre iki kat daha yüksek.

2009 ve 2020 yılları arasında 1702 kişi üzerinde yapılan araştırmanın baş yazarı Dr. Claudio Gil Araujo, IFLSience'a demecinde, "Hareketsiz yaşam tarzının getirdiği sağlıksız yaşam tarzı ve fiziksel aktivite eksikliği, vücutta bir zayıflık hali yaratıyor" dedi.

YAŞLI BİREYLER RİSK ALTINDA

Araujo konuşmasının devamında, "Beden sağlığı çok önemli. Kötü bir dengeye sahip olmak, düşme ihtimalini arttırıyor. Yaşlı bireyler, bu konuda büyük risk altında" ifadelerine yer verdi.

Araujo, 10 saniye tek ayak üzerinde durma testinin rutin sağlık kontrollerinde kullanılması halinde başarılı sonuçlar verebileceğini belirtti.

HAREKETSİZLİK BAŞA BELA

2009 ve 2020 yılları arasında 11 yıl süren araştırmaya katılan kişilerin yüzde 7'si yaşamını yitirdi.

Ölümlerin yüzde 32'sinin kanser, yüzde 30'unun kalp-damar hastalıkları, yüzde 9'unun solunum yolları rahatsızlıkları ve yüzde 7'sinin de Covid-19 sebebiyle yaşandığı kaydedildi.