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Tek katlı evde yangın faciası: 7 yaşındaki Melike öldü, ailesi hastaneye kaldırıldı

Tek katlı evde yangın faciası: 7 yaşındaki Melike öldü, ailesi hastaneye kaldırıldı

20.06.2026 12:26:00
Güncellenme:
DHA
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Tek katlı evde yangın faciası: 7 yaşındaki Melike öldü, ailesi hastaneye kaldırıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 7 yaşındaki Melike Demirkaya hayatını kaybetti, dumandan etkilenen anne ve babası ile 3 kardeşi hastaneye kaldırıldı.
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Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Büyüktepe Mahallesi’nde bulunan tek katlı evde, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 7 yaşındaki Melike Demirkaya'nın öldüğü belirlendi.

Melike’nin dumandan etkilenen anne ve babası ile kardeşi 3 çocuk ise ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Melike'nin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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