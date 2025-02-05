Yayınlanma: 05.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.02.2025 - 04:00

Eğitim-İş İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şube Başkanı Elbey Kale, “Dezenformasyonla mücadele veya başka kulüpler kurarak üniversitelere kendi dünyalarına göre şekil verme çabası devam ediyor. Tüm üniversitelerden tek ses çıksın istiyorlar. Cumhurbaşkanı, üniversitelerdeki yurt sorunlarıyla, yetersiz burslarla, kalitesiz eğitimle mücadele etmeli” dedi. Üniversite rektörlerinin atama yoluyla belirlenmesinin yanlışlığına da dikkat çeken Kale, “Bu şekilde Türkiye bir yere varamaz. Üniversiteler bir yere varamaz. Sınırsız liyakatsiz atamalar oluyor. Üniversiteler özerk ve bağımsız olmak zorundadır. Siyasetin elini oradan çekmesi gerekir. Rektörler atamayla değil, seçimle gelmelidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık 2024’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “44 üniversitede dezenformasyonla mücadele kulübü kurulmasını sağladık” demişti.