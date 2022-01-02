Tek tek teşhis etti: IŞİD'in çocuk savaşçıları

02 Ocak 2022 Pazar, 12:01

Diyarbakır, Şanlıurfa Suruç ve Ankara katliamlarını gerçekleştiren canlı bombaların çıktığı Adıyaman hücresinin yöneticisi Mustafa Dokumacı’nın, IŞİD’e katıldıktan sonra adını Hacer olarak değiştiren Azerbaycan kökenli eşi Ulkar Mammadova, Gaziantep Terörle Mücadele Müdürlüğü’nde alınan ifadesinde 114 IŞİD üyesiyle ilgili bilgi verdi. Mammadova, 34’ü kadın olmak üzere 60 örgüt üyesini teşhis etti. Mammadova’nın teşhis ettiği kişiler arasında IŞİD’li çocuklar da yer aldı.

Mammadova, 14 yaşındaki Yahya’nın 13 yaşında bir kadın ile evlendirildiğini söyleyerek Yahya’ya ilişkin, “DEAŞ terör örgütü tarafından musaker (askeri) eğitimi almıştır. DEAŞ terör örgütü tarafından Ribad (nöbet) görevi verilmiştir. Genellikle DEAŞ terör örgütü tarafından kullanılan Afgani kıyafetini giyiyordu. Bu şahsın 13 yaşında bir kadınla evlendiğini ve 2019 yılında uçak bombalaması sonucu eşi ve eşinin ailesi ile birlikte vefat ettiklerini duymuştum” dedi.

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, Mammadova’nın teşhis ettiği çocuklar hakkında verdiği bilgiler şöyle:

“-16 yaşındaki Umeyr. IŞİD’te askeri eğitim aldı. Nöbet tutma görevini yerine getiriyordu. Keleş taşıyordu. IŞİD’li savaşçıların giydiği Afgani kıyafetini giyiyordu. Tabka kuşatmasında PYD’ye teslim oldu.

-12 yaşındaki İbrahim, Gaziantepli Ayşe isimli IŞİD’linin oğluydu. En son PYD’nin kontrolündeki Hol kampından hapishaneye götürüldü.

-Gaziantepli Ayşe’nin 7 yaşında bir kızı da vardı. Küçük kız Hol kampında esirdi.

-6 yaşındaki Talha, Gaziantepli Şenel’in oğluydu. İlk olarak onu Tabka bölgesinde gördüm. Küçük çocuk, IŞİD’li savaşçıların giydiği Afgani kıyafetini giyiyordu. Babası ile birlikte PYD’ye esir düştü ve Hol kampına götürüldü.

-Gaziantepli Şenel’in diğer oğlu Zebbah, 14 yaşındaydı. IŞİD’de askeri eğitim aldı ve ona nöbet görevi verildi. IŞİD’li savaşçıların giydiği Afgani kıyafetini giyiyordu. Keleş kullanıyordu. Zebbah’ın 2018 yılında öldüğünü duydum.

-Gaziantepli Şenel’in üçüncü oğlu 16 yaşındaki Selahattin, IŞİD içinde askeri eğitim aldı. Nöbet tutmakta görevlendirildi. Keleş taşıyordu. 2017 yılında Rakka kuşatmasında hayatını kaybetti.”