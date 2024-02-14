Tek yaşadığı evinde çıkan yangında öldü: Müdahaleye giden itfaiye aracı dere yatağına devrildi
Denizli'de tek yaşayan Ümmü Güden (82), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı dere yatağına devrildi, 3 personel yaralandı.
Beyağaç ilçesi Sazak Mahallesi'nde oturan Ümmü Güden'in (82) yalnız yaşadığı evinde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürülürken; Ümmü Güden'in cesedine ulaşıldı.
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Cenaze otopsi için Beyağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İTFAİYE ARACI DERE YATAĞINA DEVRİLDİ
Öte yandan bölgeye giden, Yalçın Gökler'in kullandığı itfaiye aracı, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada 3 itfaiye personeli yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
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